Fotos REFERENTE. El volante del Santo vive un momento especial.

05/05/2017 -

El mediocampista Néstor Ortigoza admitió que no está pasando por su mejor momento futbolístico, lo que podría ser motivo para que la dirigencia de San Lorenzo no le renueve el vínculo que finaliza el próximo 30 de junio y reconoció que "no estoy en mi nivel, pero no soy un desastre".

"Orti" que integró el equipo que goleó por 3-0 a Atlético Paranaense, que le dio oxígeno a el "Ciclón" en la actual Copa Libertadores y que sueña con clasificar a octavos de final, reconoció que no le "gustó salir" (fue reemplazado por Juan Mercier en el segundo tiempo).

Aunque "entendí el cambio", admitió el jugador de 32 años, sobre la decisión que tomó el entrenador Diego Aguirre de darle más manejo de juego en la mitad del campo al equipo en virtud del cansancio físico que evidenció.

Respecto del estado de ánimo del equipo azulgrana, previo al partido en Curitiba, el volante nacionalizado paraguayo, justificó que el plantel estaba "fastidioso porque no ganaba", pero aseveró que "el grupo no está dividido".

Ante la renovación o no de su contrato con San Lorenzo, el volante manifestó que todavía no hubo diálogo con la dirigencia del "Ciclón", y trascendió que de no sellar su vinculación con el club de Boedo, Ortigoza estaría en la mira de Ramón Díaz, que dirige Al Hilal de Arabia Saudita, flamante campeón del fútbol saudí.

El "Pelado" es un técnico que conoce muy bien a Ortigoza por haberlo dirigido en el club de Boedo y también en la selección paraguaya de fútbol.