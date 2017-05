Gallardo disparó contra la AFA por el caso Sub20

Fotos NÚÑEZ. Gallardo dio una conferencia de prensa en la que además confirmó que Mora jugará por Fernández.

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, criticó fuertemente a la AFA por permitir la falta de igualdad y aceptar que clubes tomen "ventaja" sobre otros en torno a la cesión de juveniles al seleccionado sub 20 que disparó la negativa de Independiente de entregar a Ezequiel Barco.

"Tiene que haber una autoridad en la AFA que sea igualitaria para todos. Hay que intentar terminar con el tema de sacar ventaja. Esta nueva AFA debería tener una solución para esto, debería haber pasado, pero no pasó nada", enfatizó Gallardo en una clara referencia a que todo se mantiene igual con las nueva dirigencia comandada por Claudio Tapia.

Gallardo dijo en conferencia que River decidió permitir que Exequiel Palacios y Gonzalo Montiel integren el seleccionado y sientan "orgullo" de jugar para la Argentina el Mundial sub 20 en Corea.

"Adoptamos como institución River ceder a nuestros futbolistas al juvenil’ dijo Gallardo y reclamó que el seleccionado argentino merece respeto".

Y agregó: "A mí me llena de orgullo, pero veo actitudes como éstas de no cederlos y ahí es donde me hago la pregunta yo".

Por otro lado, Gallardo, confirmó que el uruguayo Rodrigo Mora reemplazará al lesionado Ignacio Fernández en el partido del próximo sábado frente a Temperley.

"Rodrigo Mora jugará por Nacho Fernández ante Temperley", informó el director técnico en conferencia de prensa. Fernández, importante en el sistema colectivo millonario, se desgarró en el último partido de River por la Copa Libertadores frente a Emelec.

Con la inclusión de una tácita crítica a un sector del periodismo, Gallardo remarcó que "Mora no jugará de Nacho", dejando en claro que el andamiaje del equipo cambiará para insertar al uruguayo que, dijo el técnico,"viene entrando bien cada vez que lo hace".

El equipo que enfrentará a Temperley, entonces, será con Augusto Batalla; Jorge Moreira, Jonatan Maidana, Lucas Martínez Quarta, Milton Casco; Gonzalo Martínez, Ponzio, Rojas, Mora; Sebastián Driussi y Lucas Alario.