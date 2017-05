05/05/2017 -

El presidente de la Conferencia Episcopal de la Pastoral Social, monseñor Jorge Lozano, aseguró que "la Iglesia no busca el olvido" de los delitos de lesa humanidad con la convocatoria a "un período de reflexión" sobre los años 70, y remarcó que "no puede haber reconciliación sin Justicia. No estamos buscando que con la palabra reconciliación se dé marcha atrás con los juicios de lesa humanidad. La Iglesia no busca el olvido. Hicimos una convocatoria para escuchar testimonios sobre la violencia política", remarcó Lozano.