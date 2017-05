Fotos Bioquímicos locales rechazan sistema de cápita del Pami y reclaman deuda millonaria

05/05/2017 -

El presidente del Colegio de Bioquímicos de Santiago del Estero, Hugo Soria, se refirió a la situación que mantienen con el Pami los laboratorios. Al respecto, indicó que desde la Confederación de Colegios Bioquímicos se decidió enviar una carta documento a la obra social. El objetivo, es documentar la deuda que mantiene con los prestadores. Además, expresaron su rechazó el sistema de capitación como forma de pago propuesta por el Pami. Soria habló con EL LIBERAL a poco de concluir una reunión de la Confederación que nuclea a los bioquímicos de todo el país. De allí surgió que "se va a enviar una carta documento donde se hace constar el rechazo al sistema planteado por Pami, sobre todo en la parte donde hablan de categorizar los laboratorios y también el hecho de haber establecido diferencias de los valores de cápita". Detalló que "se va a reclamar que haya una comisión de seguimiento de la marcha del sistema, para ver como se producen todas estas idas y vueltas, altas y bajas del sistema y después mediante esta carta documento, a pedir que se documente la deuda que mantiene el Pami con diferentes colegios de todo el país". Puntualizó que "en el caso de Santiago, estamos hablando de una deuda del mes de diciembre, que son $2,5 millones. Pero al margen de esto, hay otros niveles de deuda con otros colegios por diferentes motivos". Asimismo, detalló que "mientras no se hagan los acuerdos necesarios y convenientes, no se va a firmar el convenio". Sin embargo, aclaró que "la prestación se va a seguir dando a los jubilados, pero ocurre que hay una serie de planteamientos que ha hecho la Confederación Unificada de Bioquímicos (Cubra) ante el subdirector ejecutivo del Pami". Señaló que esos planteamientos van a ser respondidos el próximo jueves, "tras lo cual habrá una nueva reunión para tratar las propuestas que ese funcionario eleve de acuerdo con nuestros petitorios. Mientras tanto la prestación sigue, no se corta", aseguró. El bioquímico expuso que "ni a Santiago ni a ninguna provincia le lviene bien la categorización porque las diferentes categorías (A y B) tienen diferente valor de cápita con respecto de los que tenemos actualmente". Explicó que "hay diferencias importantes porque el Pami habla de hacer descuentos en las prestaciones por un valor del 15%, pero en algunos casos es mayor a ese porcentaje". Por otro lado, puntualizó que otro tema bajo discusión es el pago de las prestaciones de las prácticas bioquímicas en las internaciones en sanatorios o clínicas. Se las conoce como prestaciones de nivel 2. En este punto, manifestó que "el hecho de prestar servicio a los internados implica para los bioquímicos un mayor costo presupuestario que no es reconocido y el Pami no lo quiere atender".