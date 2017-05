"El profe me pidió que fuésemos a un hotel", declaró la estudiante que intercambiaba con él fotos eróticas

Fotos PROCESO. El docente continúa detenido y se vienen pericias psicológicas.

05/05/2017 -

Una estudiante secundaria reveló que su profesor "me pidió ir a un hotel; yo le dije que sí, pero que todavía no era tiempo" acotó en Cámara Gesell, ante varios funcionarios, quienes investigan un escándalo cuya eclosión se precipitó con el intercambio de fotografías hot.

La menor cumplió 15 años en marzo pasado. "Desde septiembre del año 2016 nos mandábamos whatsapp con mi profe", relató. "Empezó cuando un día hablamos de mis sentimientos. Soy muy solitaria y no me doy mucho con la gente", destacó. "Supuesta corrupción de menores, agravada por su condición de educador", son los cargos, reprimidos con penas oscilantes entre 10 y 15 años de prisión.

El docente cayó detenido días atrás. "No andaba mi celular. Mi papi me lo revisó y encontró las charlas y las fotos", ahondó la menor a los especialistas. Ayer, éstos advirtieron numerosas imágenes de la adolescente: en la habitación, bajo la ducha, en la calle de noche, etc.

Consultada cómo eran los días habituales en el colegio, la víctima reconstruyó el derrotero. "Fueron casi seis meses. Nos mandábamos whatsapp cada rato. Creo él sentía celos por ahí. Sobre todo cuando me veía con algún compañero", profundizó. "Jamás nos hemos besado. Sí me pidió ir a un hotel. Le dije que sí, pero que aún no", aclaró la jovencita.

Sin novio

Más adelante, señaló que en el secundario no tuvo novio y que una psicóloga del colegio le dijo una vez que la historia se judicializó: "Tuviste una relación virtual con el profesor". ¿Cómo surgió la idea de enviarle fotos tuyas desnuda?, interrogó el experto. "Creo él me lo pidió una vez. Y lo hice", sintetizó la adolescente. "Él me pasó una suya grupal, en que está con otros amigos". También recordó: "Me aconsejaba borrar nuestras charlas", destacó la menor.

Clases de apoyo

Requerida si tuvo algún trato similar con otro profesor, la estudiante respondió tajante: "No, con ningún otro...." Y enfatizó que "los sábados yo recibía clases de apoyo de matemáticas en la escuela. Él también iba porque tenía reuniones...".