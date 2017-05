Realizan cruzada solidaria por Tiara Rodríguez

Fotos MOVIDA. En la peatonal Tucumán y Salta, Tiara y su familia, junto con Luis Di Stefano, esperan que los santiagueños colaboren con la campaña.

05/05/2017 -

Tiara Rodríguez Miglioretti es una niña santiagueña, de siete años, que necesita de la solidaridad de los santiagueños para afrontar un grave problema de salud. Desde hace tres años sufre de una disfunción vesical, ya perdió un riñón y su estado se complica con el paso del tiempo. Es por eso que requiere de una intervención quirúrgica urgente, que tiene un costo de al menos 60.000 pesos, más los gastos de internación y medicamentos.

Su familia junto con Luis Di Stefano, conocido imitador del Chavo del 8 y de Ricky Maravilla, lanzaron una campaña solidaria para recaudar fondos.

"Es una operación muy riesgosa, de ampliamiento de vejiga. Si no se opera la vejiga no tendrá la capacidad para soportar un trasplante. Venimos luchando desde los cuatro años con tratamientos, hemos ido a muchos lugares, y nos decían que no había solución porque es un caso inexplicable. En Tucumán la pueden operar, pero es muy costosa y no podemos pagarlo", contó José, padre de Tiara.

Su mamá agregó que la niña "usa sonda permanente durante la noche y remedios muy caros; se le hace cateterismo cada dos horas, y sufre muchas infecciones".

Por su parte, Luis Di Stefano, creador de la cruzada solidaria "Ayudemos a ayudar", resaltó que se está recaudando dinero en los partidos de Olímpico y Quimsa, donde la familia pasa con una alcancía.

"Ofrezco mis servicios del tributo a Ricky Maravilla para eventos. Todo lo que recaude se lo dono al 100%", resaltó Luis.

Además se abrió una cuenta solidaria en el Banco Santiago del Estero. Quienes deseen donar pueden hacerlo a la Caja de Ahorro en pesos 2979805/05 CBU 32100011 50002979805957.

También se puede llamar a los teléfonos (0385) 154878708 / 155028551; (0387) 155244388 (Luis Di Stefano).