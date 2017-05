Con importantes actividades, se conmemorará el Día del Celíaco

Fotos CONVOCATORIA. Invitan a participar a toda la comunidad de la jornada de promoción y concientización.

05/05/2017 -

Hoy se conmemora el Día Internacional del Celíaco, y en la provincia se desarrollarán diversas actividades organizadas por el Programa Provincial de Asistencia y Detección al Enfermo Celíaco, del Ministerio de Salud de Santiago del Estero.

Las mismas tendrán su desarrollo en la retreta de la plaza Libertad y comenzarán a las 10 con la apertura del stand de promoción a cargo de instituciones que trabajan en la temática como Acela, Aceban, Teknofood, Jardín de Infantes Nº12 "Arco Iris", Capital Rural Sur. En la oportunidad también se entregarán cintas distintivas en conmemoración a la fecha.

Te puede interesar: "Bromatología dio una serie de recomendaciones para evitar la contaminación cruzada de alimentos "

A las 10.45, autoridades del programa brindarán palabras alusivas al Día del Celíaco y realizarán una suelta de globos que irá acompañadas de un abrazo simbólico a la plaza Libertad.

"En espera de un mañana en donde todos los celíacos puedan acceder a un diagnóstico y tratamiento oportuno es que se realiza esta actividad que tiene como lema "La celiaquía, un tema que nos compete a todos", indicaron desde el Programa Provincial de Asistencia y Detección al Enfermo Celíaco.

A las 11 se realizará el cierre de la jornada de promoción.

Y por la tarde, desde las 16.30, habrá actividades de concientización sobre la importancia de la detección y tratamiento oportuno de la celiaquía, en las Plazas Saludables.

Situación provincial

La celiaquía es un tema que compete a todos. En Santiago del Estero hay miles de pacientes celíacos que conviven con el trastorno y son respaldados por instituciones y programas provinciales que velan por su bienestar.

"Aceband tiene hoy más de 1.240 pacientes inscriptos, pero hay gente que no está registrada que se acerca a comprar alimentos libres de gluten. En tanto, Acela tiene registrado más de 430 y muchos otros que no lo están, pero que recurren al local central en busca de alimentos adecuados para pacientes con celiaquía. Entonces puedo decir que en la provincia hay aproximadamente 2.900 celíacos, considerando la gente que está inscripta en las distintas obras sociales y no retira provisiones de Acela ni Aceband", indicó María Fernández referente del Programa Provincial de Asistencia y Detección al Enfermo Celíaco y del Programa Nacional de Control y Detección de la Enfermedad Celíaca.

En la actualidad hay tres centros de Detección del Enfermo Celíaco impulsado desde el Ministerio de Salud de la Provincia.

Asimismo, informó que en los últimos años "hubo un incremento muy notorio en cuanto a los registros, porque el año pasado teníamos un aproximado de 2.600 pacientes y hoy hay unos 300 casos más. Muchos de los detectados en los últimos meses son niños. Invitamos a la sociedad a reflexionar sobre la importancia de esta enfermedad que dejó de ser una patología gastrointestinal para ser una enfermedad multisistémica que cualquier médico puede diagnosticarla".