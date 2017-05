Abel le cumplió el sueño a una nena enferma de cáncer

05/05/2017 -

Abel Pintos le cumplió el sueño a Antonella González, una nena entrerriana de 9 años que padece cáncer y se encuentra a la espera de un trasplante de médula. La magia ocurrió en el Hospital Garrahan (Buenos Aires) y las fotografías del encuentro emocionaron a todos.

La estrella se tomó un momento para conocer a su fan y desde las redes sociales llegó la respuesta de la pequeña: "Me siento fuerte. Soy muy feliz, gracias Abel llegaste en el momento justo que necesitaba ese abrazo de paz. Te quiero mucho", escribió en su muro de Facebook.

Natalia Bazán, la mamá de la nena, contó: "Golpeó la puerta y era Abel. Fue hermoso. Fue abrazo largo. Anto lloraba y él le decía: Tranquila, tranquila. No lo filmé porque era un momento único. Soy fanática de él, pero no me saqué fotos".

Y continuó: "Él le dijo a Anto que vino a conocerla no porque esté enferma, sino porque sabe que ella tiene un amor sincero hacia él y él hacia ella también. Es una persona re humilde, se sentó en el suelo. La forma de hablar que tiene es divina".