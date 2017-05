Charlotte Caniggia se reconcilió con Lohan y planean la convivencia

Fotos Charlotte ocupa su tiempo haciendo "presencias" en la Argentina.

05/05/2017 -

A mediados de abril, Charlotte Caniggia (24) regresó a la Argentina con la clara intención de reconciliarse con Lohan, con quien había vivido un apasionado y escandaloso romance durante el verano.

"Le dije que lo nuestro se había terminado, pese a que creo que es la mujer de mi vida’, decía Lohan el 26 de abril.

Siete días después, la hija de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis anunció en "Nosotros a la mañana" no sólo que estaban de novios sino que se iban a vivir juntos. "Te cuento que ahora estamos bien, volvimos y nos vamos a mudar juntos. Tenemos varios proyectos. Estamos rebien y no nos peleamos, por suerte. Estamos felices", dijo Charlotte en un mensaje de Whatsapp a Tomás Dente, sorprendiendo al cantante, que estaba en vivo en el programa de Fabián Doman, con la confirmación en los medios de su inminente convivencia. "Me quedo impresionado. No sé cómo se lo dijo a Tomás. No me lo esperaba. Esta semana me entregan la casa", reconoció él con una enorme sonrisa y ansioso por vivir bajo el mismo techo con su novia.

Charlotte protagonizará un reality de su vida por MTV.