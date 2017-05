CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 6 de Mayo de 2017

Hoy 20:56 -

CANAL 7

10.55 PAUSA EN FAMILIA

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 LOS SIMPSONS

(CONTINÚA)

12.30 CINE. WINN DIXIE, EL

PERRO SONRIENTE

14.00 SORTEO DE MONO

FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.30 PORTAL UNSE

15.00 NICK JR.

16.45 FÚTBOL AFA. RACING

CLUB - GIMNASIA DE LA PLATA

19.00 CASADOS CON HIJOS

20.00 FÚTBOL AFA.

ESTUDIANTES - BOCA JUNIORS

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.15 CASO CERRADO, SIN

CENSURA

01.00 PAUSA EN FAMILIA





AMÉRICA

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS

22.00 DR. HOUSE





CANAL 9

13.00 CLAVE ARGENTINA

14.00 LA ROSA DE GUADALUPE

15.00 ALERTA COBRA

15.45 PATRONATO VS. LANÚS

18.00 IMPLACABLES

20.00 COMBATE





TELEVISIÓN PÚBLICA

12.30 TV PÚBLICA NOTICIAS

14.00 HISTORIAS DE AQUÍ, DE

ALLÁ

15.00 JUVENTUD ACUMULADA

16.00 AMBIENTE Y MEDIO

17.00 DOCUMENTALES

18.45 TORNEO DE LA

INDEPENDENCIA





EL TRECE

09.45 PIÑÓN EN FAMILIA

10.30 PLAN TV

11.30 DIVINA

13.00 CINE TRECE

20.15 RIVER VS. TEMPERLEY

22.00 LA NOCHE DE MIRTHA

00.15 RESTO DEL MUNDO





CANAL14

11.00 EL CLÁSICO NACIONAL “B”

CENTRAL VS. JUVENTUD UNIDA

13.00 ANIMALANDIA

13.30 PASA EN SANTIAGO

14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE

BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 RECORDANDO

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.30 JAVI Y EL CLUB DEL ARBOL

- CAP. DARK

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL PODIO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 ESTUDIO ABIERTO

21.00 PUNTO LÍMITE

22.00 RECORDANDO

23.30 BÁSQUET POR EL 14:

OLÍMPICO VS. QUIMSA (FEM.)





CANAL 4

14.00 SANTIAGO TV

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 PUERTO PESCA

15.30 SEGURIDAD VIAL

16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA

16.30 MORENA TV

17.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA

18.00 PUNTO DE ENCUENTRO

19.00 CABRITA EXPRESS

20.00 EN BOCA DE TODOS

20.30 MUNDO RALY





PELÍCULAS

CINEMAX

07.16 ARTHUR Y LA GUERRA DE LOS DOS

MUNDOS

09.20 SEMBRADORES DE OPTIMISMO -

HAITI

09.35 10 COSAS QUE ODIO DE TI

11.31 HIGH SCHOOL MUSICAL 3. LA

GRADUACIÓN

13.43 STEP UP 3

15.56 MUY PARECIDO AL AMOR

18.09 LA NUEVA CENICIENTA II

20.00 SI TE CASAS... TE MATO

22.00 PADDINGTON

23.46 GAME OF THRONES 03 EPS 05

TCM

07.34 CÓDIGO DE HONOR

09.30 AMNESTY. THE HUMAN RIGHTS

CONCERTS - HUMAN RIGHTS NOW!

10.41 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

11.07 LA NIÑERA

11.33 ALF

11.59 ALF

12.25 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

13.15 ESCAPE DE NUEVA YORK

15.05 GANAR O MORIR

16.50 EL PROTECTOR

19.00 EL CAMPO DE LOS SUEÑOS

21.00 FEAR AND LOATHING IN LAS VEGAS

23.15 LOS GRITOS DEL SILENCIO

TNT

06.35 LA DECISIÓN MÁS DIFÍCIL

08.43 AMOR A SEGUNDA VISTA

10.36 LOS PICAPIEDRAS EN LAS VEGAS

12.20 MADAGASCAR 2

13.56 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL

16.02 ¿Y DÓNDE ESTÁN LAS RUBIAS...?

18.03 STEP UP ALL IN

20.19 VALIENTE

22.00 VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA

23.41 LA NUEVA GRAN ESTAFA

UNIVERSAL CHANNEL

07.00 GRIMM, SUÉLTATE EL CABELLO

08.00 GRIMM, EL OGRO

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, LA

FALACIA DEL JUGADOR

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, NOTAS

CRIMINALES

11.00 HOUSE M.D., TBD

12.00 HOUSE M.D., LÍNEAS EN LA ARENA

13.00 SHADES OF BLUE, SIN PERDÓN

13.50 SHADES OF BLUE, OJO DEL HURACÁN

14.50 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15,

NEGLIGENCIA INFANTIL

15.50 LADRONA DE IDENTIDADES

18.00 TRANSFORMERS. LA ERA DE LA

EXTINCIÓN

21.00 EL APOSTADOR

23.10 SANGRE, SUDOR Y GLORIA

STUDIO UNIVERSAL

09.20 FULLSCREEN

09.50 NACHO LIBRE

11.50 MI VILLANO FAVORITO

13.50 EL REGRESO DE LA NANA MÁGICA

16.10 LAS AVENTURAS DE ROCKY Y

BULLWINKLE

18.00 MI VILLANO FAVORITO

20.00 SOÑANDO EN MANHATTAN

21.50 DISEÑO DE AMOR

23.50 CONCEPCIÓN

01.45 MI HOMBRE ES UN FRACASADO





A DONDE IR

MANDRAKE

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

SÁBADO 6, A LAS 22.30, ABRAZO

AL TANGO CON CIELO DUARTE,

MARIO DUVAL, JORGE CRISTAL,

ALFREDO OLMOS, ANA JOZAMI,

AUGUSTO VENTURO Y RAFA

MIGUEL, ENTRE MUCHOS OTROS.

EXPLANADA DE LA

MUNICIPALIDAD

(LIBERTAD 481)

SÁBADO 6, A LAS 21, 50

ANIVERSARIO ROCK NACIONAL,

CON PEDRO SILVA Y WALTER

GAMBARTE. INVITADOS.

BAYSAI

(AUTOP. SANTIAGO-LA BANDA)

SÁBADO 6 DE MAYO, FIESTA

RETRO, EN ESPACIO RENOVADO.

SIXTO BAR

(AVDA. BELGRANO sur 1991)

SÁBADO 6, A LAS 23.30,

CONCIERTO DEL TRÍO CARDOZO,

LAVAISSE, ALCORTA.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

SÁBADO 6, A LAS 22, MIGUEL

MARTÍN LLEGA CON “GORDILLO,

EL DELINCUENTE DEL HUMOR”.

VIERNES 12 DE MAYO, A LAS 22,

EL TEATRO NEGRO DE PRAGA.

+DOMINGO 21 DE MAYO LLEGARÁ

“YAYO SIN FILTRO, REGRESA LA

BESTIA”.

JUEVES 1º DE JUNIO, A LAS 22,

MI FAMILIA ES ASÍ.

PLAZA AÑORANZAS

SÁBADO 13 DE MAYO, A LAS

22, POR PRIMERA VEZ, SE

PRESENTARÁ LA BANDA MUSICAL

“LA BERISO” LIDERADA POR

ROLANDO “ROLO” SARTORIO

QUE HARÁ CONOCER SU DISCO

“PECADO CAPITAL”.





CINES

SUNSTAR

JEFE EN PAÑALES (3D):

COMEDIA (ATP)

06/05 - 07/05 14:00, 16:40

08/05 - 10-05 16:40 (Cast)

RÁPIDOS Y FURIOSOS (3D):

ACCIÓN (+ 13 años)

06-05-19:20 (Cast) 22:10 (Cast)

00:55

GUARDIANES DE LA

GALAXIA 2 (3D):

AVENTURA (+ 13 años)

06/05 -14:00 (Cast) 16:45 (Cast)

19:30 (Cast) 22:10

07/05 -10/05 16:45 (Cast) 19:30

(Cast) 22:15 (Subt)

LOS PITUFOS (2D):

ANIMACIÓN (ATP) 06/05 - 07/05

14:20 (Cast) 16:20 (Cast)

08/05 - 10/05 16:20 (Cast)

GUARDIANES DE LA

GALAXIA 2 (2D):

AVENTURA (+ 13 años)

06/07 18:30 (Cast) 21:00 (Subt)

00:00 (Subt)

08/05 -10/05 18:30, 21:00

JEFE EN PAÑALES (2D):

COMEDIA (ATP)

06/05 - 07/05 14:30, 17:10

08/05 10/05 17:10 (Cast)

LOS PADECIENTES

SUSPENSO (+ 16 años)

06-05 19:30 (Cast) 22:00 (Cast)

00:40 (Cast)

07/05 -10-05 19:30 (Cast) 22:00

(Cast)

RÁPIDOS Y FURIOSOS

(2D): ACCIÓN (+ 13 años)

06/05 14:20 (Cast) 17:00 (Cast) 21:30

(Subt) 00:20 (Subt)

MIO O DE NADIE (2D):

SUSPENSO, (+ 16 años)

HASTA EL 10/05 19:20 (Subt)





HÍPER LIBERTAD

GUARDIANES DE LA

GALAXIA VOL 2 13 AÑOS

ESTRENO

CASTELLANO 2D 19:50- (TODOS

LOS DÍAS) VIERNES $50

CASTELLANO 3D 17:00 - 22:20 -

(TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50

LA BELLA Y LA BESTIA

ATP con reservas y leyenda (Se

recomienda la compañía de un

adulto para público infantil)

CASTELLANO 2D 17:20 (TODOS LOS

DÍAS) VIERNES $50

LOS PADECIENTES 16 AÑOS

C/RESERVA

CASTELLANO 2D 22:40- (TODOS

LOS DÍAS) VIERNES $50

RÁPIDOS Y FURIOSOS 8

APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 19:40 - 22:30-

(TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50

UN JEFE EN PAÑALES ATP

CASTELLANO 2D 17:50- 20:00

(TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50