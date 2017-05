06/05/2017 - ¡Buen día! No basta con estar suelto para ser libre; así como uno puede ser libre aun estando preso. ¿Le interesa el tema? Le sugiero que dé una lectura reposada a esta profunda página de René Trossero en su libro “Pensar y vivir en libertad”: “Tal vez hablamos tanto de liberación, porque no sabemos qué es la libertad. Suelta un pájaro y lo habrás liberado de su encierro, pero no lo habrás hecho libre. La hoja que corre arrastrada por el viento, desprendida del árbol, parece libre pero está muerta. Cuando reclamas más libertad ¿para qué la quieres? El adolescente se siente libre cuando puede elegir. El adulto también se siente libre cuando permanece fiel a lo elegido. Los otros pueden encadenarte o liberarte, pero no pueden quitarte la libertad que tienes ni darte la que te falta. El peor enemigo de tu libertad no es el autoritarismo de los otros, sino tu propio miedo a ser libre. Dios es tan libre que no puede dejar de amar. Cuando ames de verdad serás de veras libres; con una libertad que nadie podrá quitarte. El odio puede llevarte a luchar contra los opresores, por la liberación de los oprimidos; pero sólo el amor te hará luchar por la libertad de todos. Hace falta más libertad para morir de amor que para matar por odio. Si quieres mostrarme tu libertad, no hagas alarde de tu independencia; muéstrame más bien las ataduras de tu amor. La espiga muestra la fecundidad y la vida de una semilla que ya murió; el amor muestra la vida y la fecundidad de una libertad que ya se comprometió. Al final de tu vida no te preguntarán si fuiste libre, sino si amaste. No siempre podrás liberarte de lo que te limita desde afuera o te condicione desde adentro; pero siempre tendrás la libertad de decidir qué hacer contigo en esas circunstancias...”. ¡Hasta mañana!