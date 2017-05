El Regional Clasificatorio será el desafío

Fotos NIVEL El jinete Nicolás Yunes Ick tendrá el desafío hoy y mañana en Tucumán, y el próximo fin de semana en Córdoba en 1,40 metro de altura.

06/05/2017 -

El Club Hípico de Santiago del Estero se prepara para recibir dentro de dos semanas a lo más granado del salto variado del NOA y Centro de la República (Rafaela y Gualeguaychú), cuando se ponga en escena en la pista santiagueña el torneo Regional de Saltos Clasificatorios para el Campeonato Federal a nivel nacional.

El evento se desarrollará el 26, 27 y 28 de mayo, según lo confirmó la presidenta de la entidad, Analía Sequeira.

La actividad arrancará a las 8 y se extenderá hasta las 19. La entrada será libre y gratuita. Cabe destacar que en la región se realizan tres regionales en los que participan muchos clubes.

Se espera la presencia de más de cien jinetes y amazonas para el certamen de Santiago.

Santiago tendrá en escena a estos deportistas: Felicitas Nassif Saber, Anita Gestal, Ramiro Gestal, Rocío San Martín, Rocío Carbajal, Juan Carabajal, Sofía Garay, Walter Sarquiz, Nicolás Yunes Ick, Iana Paz Ferreyra, etc. Habrá chicos que saltarán un concurso paralelo del norte.

La dirigencia del club contó que para la ocasión habrá un servicio de cocina (venta de comida y bebida), stand con talabartería, por lo que se invita a la gente a concurrir. El torneo tendrá un jurado calificado porque está dentro de la Federación Ecuestre Argentina.

Hoy y mañana cerca de diez jinetes del Club Hípico se sumarán a un concurso en Las Moras, Tucumán, como parte de su preparación.

Nicolás Yunes Ick

Nicolás Yunes Ick es un destacado jinete y se mostró confiado para enfrentar sus compromisos: "Es muy lindo poder participar en casa y competir con los mejores de la región. El concurso va a ser duro. La verdad que los entrenamientos que estoy haciendo son muy intensos. Dos semanas antes me voy a saltar en Córdoba, en un Clasificatorio para el Sudamericano a 1.40 de altura. Estoy montando cuatro caballos por día, estoy casi seis horas diarias en el club. Por suerte he logrado ser muy compañero de mis caballos y tengo mucha confianza en ellos y en mí. Aquí gana el que menos errores comete y no el que mejor anda, así que trabajo duro para ello", aseguró.