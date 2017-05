Las santiagueñas ya están en cuartos

Fotos INVICTAS. Las chicas azules no dejaron dudas en la primera parte de certamen. Se ilusionan y ahora irán por más.

Los equipos santiagueños de Old Lions Azul, Lawn Tennis y Mishqui Mayu lograron la clasificación para los cuartos de final de la Liga Regional A de Hockey sobre Césped que se juega en Tucumán. Old Lions ganó en forma invicta la Zona C y hoy enfrentará al Jockey de Tucumán desde las 9.45 en cancha de Tarcos buscando el pase a semifinales. Old Lions arrancó con un triunfio por 3 a 1 a Huirapuca de Tucumán. Luego venció a Gimnasia y Tiro de Salta por 2 a 1, con goles de Florencia Domínguez y Lola Muratore de penal. Y ayer llegó la goleada 4 a 0 a Tigres de Salta con goles de Valentina Contreras, Agostina Muratore, Ana Villoslada y Pilar Ibarra Paiola. Las chicas del Lawn Tenis derrotaron a Los Tarcos "B" de Tucumán por 4 a 0 con tres goles de Nahir Moisés Koffler y uno de Kary Costa Macías, y ayer empataron 2 a 2 con Tucumán Rugby "B" con goles de Kary Costa Macías y Ali Díaz Atía para pasar a cuartos. Hoy a las 9.45 enfrentarán a Los Tarcos de Tucumán.

Mishqui Mayu le ganó 2 a 1 a Lawn Tennis de Tucumán con goles de Tamara Pérez y Victoria Rodríguez y alcanzó los cuartos.