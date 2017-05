Mayer destacó la vigencia de beneficios fiscales e impositivos para pymes locales

Fotos FUNCIONARIO. Para Mayer, las pymes pueden acceder a gran cantidad de beneficios, pero deben registrarse.

El secretario de Emprendedores y Pymes de la Nación, Lic. Mariano Mayer, destacó los beneficios que se encuentran en vigencia para las micro, pequeñas y medianas empresas a partir de la Ley Pyme aprobada este año, a la par que señaló que esas iniciativas concretas contribuyen a bajar la presión fiscal y a mejorar la situación financiera de estas empresas.

Mayer se refirió además a la baja cantidad de empresas pymes que están registradas en la Sepyme. Según sus cifras, sobre un total de 600 mil en todo el país, solo 240 mil están accediendo a los beneficios propuestos por el Gobierno. En Santiago, la proporción es aún más pequeña. De un total de 5.700 pymes, menos de 500 de ellas están inscriptas en el registro que permite acceder a todos los beneficios de la ley.

En este sentido, Mayer recordó que la normativa contempla por ejemplo el descuento del impuesto a las Ganancias de hasta un 10% de las inversiones realizadas, la devolución del IVA con un bono de crédito fiscal, además de la posibilidad de pagar el IVA a 90 días y también de compensar en Ganancias (tanto en el pago del anticipo como del impuesto), todo el acumulado por impuesto al cheque.

En una entrevista con EL LIBERAL, Mayer puntualizó cada una de estos beneficios. "Hoy las mipymes y pymes por el capítulo del fomento a las inversiones tienen la posibilidad de descontar el 10% de las inversiones hechas de Ganancias y la devolución del IVA con un bono de crédito fiscal en caso de que no puedan recuperar una parte de las inversiones de ese IVA", señaló.

Agregó que "eso es importante porque cuando se habla de inversiones, habitualmente uno piensa en empresas grandes y a veces se olvida que las pymes también invierten y mucho. Es bastante común que reinviertan todo lo que tienen y hasta ahora no tenían ningún reconocimiento, porque nosotros necesitamos para generar empleo más y mejores pymes".

El funcionario, indicó que "mejores pymes básicamente implica trabajar en la competitividad y la productividad. Con varios aspectos de la Ley Pyme estamos trabajando en la competitividad, bajando impuestos y con financiamiento. Pero hay todo un trabajo que no le corresponde al Estado sino que es un trabajo que tienen que hacer puertas adentro las pymes, que es mejorar la productividad que es lamentablemente muy baja".

Destacó en este sentido que "para mejorar su productividad necesitamos que innoven, que inviertan y por eso este fomento es importante, porque es un reconocimiento a las pymes que inviertan para ser mejores".

El secretario sostuvo al ser consultado respecto de si existe un límite para la deducción de impuestos que "no lo hay, porque para nosotros las pymes son no sólo las fábricas, sino cualquier unidad productiva. Tenemos unas 240 mil pymes inscriptas en el registro que aprovechan el beneficio de la ley, pero quedan unas 600 mil que aún no lo están haciendo en muchos casos por desconocimiento o bien por no considerarse que son pymes", destacó el funcionario.