Lawn Tennis recibe mañana a Lince

Fotos ESPERADO El Santiago Lawn Tennis Club vuelve a tener actividad en el torneo, luego de cumplir con su fecha libre

06/05/2017 -

El Santiago Lawn Tennis Club se prepara para recibir mañana en su cancha la visita del siempre complicado conjunto de Lince, de la provincia de Tucumán, en el marco de la tercera fecha del Regional del NOA.

Gran expectativa despertó este duelo, teniendo en cuenta que el equipo rojiblanco se presenta luego de cumplir con su fecha libre y mañana intentará triunfar para no perder pisada en el certamen.

Además, su archirrival Old Lions visitará a Tucumán Lawn Tennis, en procura de sumar su primera victoria en dicho certamen. En tanto que el otro representante santiagueño, Santiago Rugby, estará libre en la Zona Desarrollo.

Hoy habrá acción correspondiente a la categoría Juveniles con el duelo entre Old Lions y Teros de Catamarca.

Por otra parte, para este fin de semana está prevista la segunda fecha del Circuito Femenino, esta vez en las instalaciones del Club Añatuya RC, mañana desde las 11 de la mañana.

Este mismo domingo se jugará en cancha de Olímpico el Encuentro Infantil de Desarrollo.

Cronograma

Torneo Iniciación.

Mañana: Santiago Rugby vs. Añatuya (a las 15 en Intermedia y 16.30 en Primera); Dorados vs. Campo Gallo (15.30 Primera) y Sanavirones vs. Juríes (16 Primera)

Regional del NOA: mañana, Santiago Lawn Tennis vs. Lince (14.45 en intermedia, 16.30 en Primera). Tucumán Lawn Tennis vs. Old Lions (14.45 en intermedia, 16.30 en Primera).

Juveniles: hoy, Old Lions vs. Teros de Catamarca (14 en M-15, 15.30 en M-16 y 17 en M-17) Santiago Rugby vs. Santiago Lawn Tennis (15.00 en M-15 y M-16, 16.30 en M-17 y M-19).

2º Fecha Circuito Femenino: mañana a las 11 en Añatuya RC.

Encuentro Infantil de Desarrollo: Mañana a las 10 en Olímpico RC.