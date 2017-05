Gol de Lanzini ante Tottenham

06/05/2017 -

El mediocampista Manuel Lanzini convirtió ayer el gol del triunfo como local de West Ham que frenó las ilusiones de Tottenham, dirigido por Mauricio Pochettino, en la lucha por el título en la liga inglesa, en el partido válido por la 36ª fecha que finalizó 1 a 0.

Lanzini encontró el balón en el área chica, luego de una serie de rebotes (ST 20’, y marcó su octavo gol en el certamen.

Hoy: Manchester City vs. Crystal Palace; Leicester vs.Watford; Hull City vs. Sunderland; Burnley vs. West Bromwich; Bournemouth vs. Stoke City y Swansea vs. Everton.