Barcelona y Real, en otros partidos clave

Fotos CRACK. Messi estará entre los titulares del Barcelona.

06/05/2017 -

Barcelona, con el astro Lionel Messi, y Real Madrid vivirán hoy otra jornada de disputa por el liderazgo de la liga española cuando enfrenten a Villarreal, como local, y Granada, como visitante, respectivamente, por la 36ª fecha.

Los equipos más poderosos del mundo futbolístico son punteros del campeonato español con 81 puntos, a falta de tres cotejos para el desenlance, pero con una diferencia: el conjunto madrileño adeuda un partido ante Celta, por la 21ª fecha, que jugará el próximo 17 de mayo.

Por su parte, Sevilla, dirigido por Jorge Sampaoli, empató ayer como local ante Real Sociedad por 1 a 1 en el inicio de la 36ª fecha de la liga española de fútbol.

El mediocampista español Pablo Sarabia (PT 41’) puso en ventaja al equipo sevillano, pero el mexicano Carlos Vela marcó el empate para la visita, que finalizó con diez jugadores por la expulsión del volante David Zurutuza (ST 35’.

El resto de los partidos de hoy son: Sporting Gijón vs. Las Palmas; Atlético Madrid (Nicolás Gaitán y Ángel Correa) vs. Eibar (Gonzalo Escalante y Mauro Dos Santos).

Mañana: Alavés vs. Athletic Bilbao; Valencia (Enzo Pérez y Ezequiel Garay) vs. Osasuna; La Coruña (Germán Lux) vs. Espanyol (Pablo Piatti); y Málaga (Martín Demichelis) vs. Celta (Facundo Roncaglia y Gustavo Cabral).

Lunes: Leganés vs. Betis (Germán Pezzella).