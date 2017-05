Juventus recibe a Torino por la punta

06/05/2017 -

Juventus, cómodo líder de la Liga italiana con 84 puntos, y con la presencia de los argentinos Gonzalo "Pipita" Higuaín y Paulo Dybala, recibirá al Torino (39), en el clásico del norte de Italia, y en uno de los dos partidos que se jugarán hoy por la fecha 35.

El encuentro se jugará a partir de las 15.45, en el Juventus Stadium, de la ciudad de Turín, con el arbitraje de Paolo Verdi.

En otro partido, a partir de las 13, en el estadio San Paolo, el Nápoli, tercero con 74 unidades, será local ante Cagliari (41).

Mañana: Udinese vs. Atalanta; Sassuolo vs. Fiorentina; Pescara vs. Crotone; Lazio vs. Sampdoria; Genoa vs. Inter; Empoli vs. Bologna; Chievo Verona vs. Palermo y Milan vs. Roma.