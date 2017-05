Exigencia laboral y familia: buscando puntos de encuentro

06/05/2017 -

A ctualmente, el trabajo, los hijos, la casa, y otras obligaciones hacen que la lista de tareas sea interminable. Es frecuente encontrar muchos matrimonios que sufren una continua tension al intentar conciliar la vida laboral y la vida familiar. La falta de tiempo y energia para poder llegar a todo, suele provocar estres y sentimientos de culpa. No saben por donde empezar o a que cosas deben dar mas importancia. Y a pesar de los esfuerzos que hacen los esposos, a menudo se sienten derrotados por la voragine que impone la vida contemporanea, y termina afectando la familia. Sin embargo, no hay que dejar que el estres domine nuestra vida, y que la conciliacion vida laboral y familiar sea imposible. Esta relacion trabajo-familia debe ser considerada en funcion de un criterio de unidad que lleve a tratar estos dos ambitos como mutuamente beneficiados. No deberian enfrentarse, pues en realidad se complementan: el ambito familiar se enriquece con la vida profesional y, a su vez, la vida profesional se llena de sentido y de ilusion desde la perspectiva familiar. Para llegar a todo conviene ser practicos y anticipar todo lo posible las labores. La estabilidad de la organizacion familiar y laboral debe estar basada en las estrategias que planifiquen los conyuges, con la cual establezcan prioridades y fijen metas en lo que hace al desarrollo profesional y a la familia. Sera muy importante para ello, elaborar un proyecto de vida en comun que resguarde la union propia del matrimonio y de la familia. Reflexionar acerca de la importancia de dar el lugar a lo que es verdaderamente importante, sin descuidar las responsabilidades. Y, llegar a un acuerdo de como distribuir y realizar las tareas del hogar. El hogar es el lugar donde el hombre crece, se desarrolla, madura y forma su propia personalidad. El lugar donde puede desplegar y resguardar la propia intimidad. El lugar donde cada uno tiene que volver y quedarse para reponerse, tomar fuerzas y poder despues seguir adelante. Otro factor coadyuvante, para evitar inconvenientes, es el resguardo de la comunicacion entre los esposos, favoreciendo el interes de uno y otro por las cuestiones referidas a ambos ambitos. En este intento por flexibilizar la relacion entre las distintas esferas, la actitud vinculada al descanso tambien debe ser tenida en cuenta. Generalmente los adultos no disponen de senales de alarma para detectar limites de tolerancia para el descanso. Hay que saber desconectar. Eso no supone no hacer nada, sino hacer algo distinto. Supone buscar y generar momentos de descanso y esparcimiento que favorezcan la convivencia familiar. Una sana vida de familia requiere tanto cantidad de tiempo como calidad en el tiempo, para poder asi desarrollar las funciones derivadas de nuestros roles de padres y esposos. Un modo de aprovecharlo es orientar los fines de semana y las vacaciones: un tiempo de ¡§libre disposicion¡¨, para cuidar especialmente de nuestro matrimonio y de nuestros hijos, avanzando asi en el deseado equilibrio. Como dice el refran... Lo que cuesta vale. Lo mejor es apropiarse cuanto antes de la gran energia fisica y mental que esto supone. El reto del equilibrio radica en saber vivir con coherencia nuestro proyecto familiar. Mantener el equilibrio adecuado entre trabajo y familia supone utilizar bien nuestros recursos. El amor a los demas nos hace enfocar bien nuestra vida y darnos cuenta de lo positivo de nuestra situacion: si tenemos que conciliar un trabajo exigente con una familia es que somos muy afortunados. ƒÜ