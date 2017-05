La Fifa levantó la sanción a Messi

Fotos ALIVIO. Lionel Messi podrá disputar el tramo final de las Eliminatorias. Su presencia es fundamental para las aspiraciones argentinas de llegar a Rusia 2018.

06/05/2017 -

La Fifa resolvió ayer dejar sin efecto la sanción de cuatro fechas de suspensión impuesta de oficio a Lionel Messi, por lo que el capitán del seleccionado argentino podrá estar en el próximo partido por Eliminatorias ante Uruguay, a fines de agosto.

"La Comisión de Apelación de la Fifa ha aceptado el recurso interpuesto por la Asociación del Fútbol Argentino en nombre del jugador Lionel Messi para apelar la decisión adoptada por la Comisión Disciplinaria de la Fifa; en consecuencia, se han levantado las sanciones que se le habían impuesto", publicó la Fifa en su sitio web oficial.

El futbolista rosarino, que no pudo actuar en el último juego ante Bolivia en La Paz, fue castigado de oficio por la Comisión Disciplinaria de la Fifa tras la victoria por 1-0 ante Chile en Buenos Aires, por entender que insultó a Emerson Augusto de Carvalho, uno de los árbitros asistentes de ese encuentro.

Amparándose en "los artículos 77 a) y 108 del Código Disciplinario de la Fifa(CDF)", la entidad que rige los destinos del fútbol mundial encontró el pasado 28 de marzo a Messi "culpable (...) de haber violado el art. 57 del CDF al pronunciar palabras injuriosas contra un árbitro asistente".

En su comunicado de ayer, si bien consideró "reprochable la conducta del jugador", la Fifa aclaró que "las pruebas disponibles no eran suficientes" para demostrar la culpabilidad del rosarino, ni para "sancionar las faltas graves que no hubiesen advertido los oficiales de partido", quienes no incluyeron el incidente en su informe.

La Fifa informó también que dejó sin efecto, además de la sanción deportiva, la multa de 10.000 francos suizos impuestas sobre Messi.

En una audiencia realizada el último jueves, los abogados que la AFA contrató para defender al emblema del seleccionado habían solicitado a la Fifa una "reducción completa" de la sanción.

De esta manera, Messi, quien se enteró de la sanción horas antes del último duelo ante Bolivia, que acabó con derrota por 2-0 y con el ciclo de Edgardo Bauza, y con el equipo en zona de repechaje, podrá actuar el 31 de agosto ante Uruguay en Montevideo, en un partido clave para las aspiraciones argentinas de clasificar a Rusia 2018.

Jorge Sampaoli, que en los próximos días será anunciado oficialmente como reemplazante de Bauza, tendrá entonces a disposición al emblema del seleccionado para la recta final de las Eliminatorias, en la que además de Uruguay aparecen en el camino Venezuela y Perú, en condición de local, y Ecuador, como visitante.

Argentina esta quinta las eliminatorias, con 22 puntos, uno menos que Chile y Uruguay.