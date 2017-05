"Gaby", la argentina que ganó 3 Emmy

06/05/2017 -

Gabriela Natale tenía una licenciatura y un posgrado, pero estuvo más de un año sin conseguir trabajo en la Argentina destrozada que dejó la crisis de 2001. Hasta que surgieron ciertas "cosas del destino", como dice "Gaby": así la conoce el público que la convirtió en una estrella televisiva de los Estados Unidos.

Esta argentina nacida en La Plata, de 38 años, acaba de lograr algo único: ganó su segundo Emmy consecutivo como Mejor Conductora en Español.

Es por su show de entrevistas, que se llama "SuperLatina" y sale por Vme TV (el primer canal público norteamericano en castellano).

En 2016 ya había ganado el Emmy al Mejor Programa de Entretenimiento en Español y arrancó en un galpón en el oeste de Texas. Gaby no es la típica morocha argenta. Es rubia, curvilínea y tiene un bronceado que no se consigue en Pinamar. Su inglés es más mexicano que el que aprendió desde chica. "Hace más de 15 años que vivo en EE.UU. y a veces sigo confundiendo a la gente con mis cosas argentinas, que me surgen desde adentro y de repente", le dijo a Clarín.

Ocurrió cuando se entregaron los Emmy Diurnos (dedicados a programas que se transmiten de día). En la misma ceremonia en la que "The Ellen DeGeneres Show" ganó como Mejor Programa de Entretenimiento, "Gaby" subió al escenario y dio un discurso dedicado a "la gente que está resistiendo injusticias, misoginia, xenofobia y el aumento de la intolerancia".

Después de mucho andar, "Gaby" se convirtió en una chica SuperLatina. l