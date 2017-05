“¡La sexta en re!”, el grito de Yupanqui que marcó el sonido de “Peteco”

06/05/2017 -

"Peteco" Carabajal recordó el consejo que le dio don Atahualpa Yupanqui en plena calle Lavalle. "¡La sexta en Re!", fue el grito de Don "Ata" al músico santiagueño. Y esa fue la clave del sonido que marcó a "Peteco". Carabajal, en una nota publicada por la Rolling Stone, evocó ese momento: "Atahualpa es el eje principal de la música popular argentina, el hombre que ha puesto todo el conocimiento, la valorización, la ética y la estética a la poesía y a la música. Es el tipo más importante, el padre de todos nosotros. Mi viejo lo conocía, y aunque nunca compartimos nada, tuvimos cierta conexión. Una vez, por Lavalle, en la vereda de Sadaic, él bajaba de un taxi y yo pasaba con la guitarra y me gritó: ‘¡La sexta en Re!’, y yo lo tomé como un mandato. Llegué a casa y afiné la sexta en Re. Otro día, le comenté a Julio Mahárbiz que nunca había podido hablar con Atahualpa, y al poco tiempo me sonó el teléfono y era él: ‘¿Qué anda precisando, paisano?’. Me puse a temblar y lo invité a la presentación de mi disco Encuentro en el Ópera. Me dijo que no podía porque se iba a Europa. En ese viaje falleció, pero el día de su muerte, y sin siquiera saber nada, tuve un sueño con él muy fuerte e intenso, donde me hacía sentir que ya se estaba yendo. Pienso que ha sido un tipo tan fuerte que se ha dado una vueltita por mi sueño para despedirse".