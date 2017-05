Eugenia Ritó finalmente no será parte del show de Tinelli

06/05/2017 -

La producción de ShowMatch prefirió priorizar la salud de María Eugenia Ritó, por eso decidieron no incluirla en el certamen de baile. "Tiene que cumplir con la rehabilitación que está haciendo", dijo el "Chato" Prada, y agregó: "Hablé con Ritó, me llamó desde la clínica. También hablamos con Moria (Casán) que la está acompañando mucho. Me parece que es un tema delicado, hay mucho ensayo y mucha exposición. Estar en el Bailando fue un pedido de María Eugenia, es una amiga, nos encanta y es una figura del espectáculo argentino, pero creo que tiene que estar bien para que todo esté bien".