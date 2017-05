06/05/2017 -

¿Hay que pedirle a una mujer que confiese que no tiene códigos y que esa mujer sea Oreiro discutiendo con Juliana por un hombre?

ALE: La canción tiene una doble lectura, porque si bien ella se da cuenta que lo que está haciendo está mal pero lo que el corazón dicta es lo que el corazón dicta.

JULIANA: Lo que ella piensa es que yendo de frente la otra la va a perdonar y no pasa eso.

ALE: A fin de cuentas los dos personajes son honestos, porque ella no engaña por detrás. Va de frente: "me gusta tu macho y te lo voy a tratar de robar", y ella le dice "eras mi amiga pero con mi macho no te metés". Son dos guerreras.

¿Le dieron varias canciones?

ALE: No, esa canción era para Natalia originalmente. Esa canción yo la había escrito para ella en su momento y a ella le había gustadol