El Teatro Negro de Praga trae toda su magia a Santiago

06/05/2017 -

La caja negra, antigua técnica de representación teatral desarrollada en China y luego amplificada por el cineasta francés Georges Méliès a principios del Siglo XX, es la razón y fundamento del Teatro Negro de Praga, cuyos actores se valen de este recurso para poner en escena sus espectáculos. Desde 1950, hasta la fecha, este elenco ha llevado a escenas obras en un escenario negro a oscuras y con una iluminación estratégica que da lugar a un fantástico juego de luz y de sombras, creando magia y generando un mundo de sensaciones. Con estos elementos, el Teatro Negro de Praga llegará a Santiago el próximo viernes 12 para poner en escena, a las 22, en el teatro 25 de Mayo, "Las aventuras de Fausto", un show inspirado en el clásico de Goethe con el que la compañía viene recorriendo el mundo. Alexander González, productor del Teatro Negro de Praga, habló en exclusiva con EL LIBERAL. ¿Dónde radica la magia que lo hace existoso, en el mundo, al Teatro Negro de Praga? La magia radica en que el ojo humano no tiene la capacidad de distinguir negro sobre negro. Entonces, con esa imposibilidad que tiene el ojo se juega y "engañamos" al ojo del ser humano montando circulares negras sobre negras que a su vez están haciendo movimientos con figuras de colores y fosforescentes. Esto permite hacer movimientos mágicos, realmente. Todo ello apelando a la antigua técnica de la caja negra. Los actores no hablan. Es completamente universal el idioma, es intemporal y la técnica escénica que se emplea y que permite estimular la imaginación de la gente, es el efecto de la caja negra, que nació en China en el siglo XXII. Es una técnica que utilizaron personajes como David Coperfield, Michael Jackson, Marcel Marceau. Y es así como agotan salas en todo el mundo. Seguimos fieles a la tradición, con los mismos trucos, sin introducir nuevas tecnologías. ¿Adaptan fielmente Las aventuras de Faus to, de Goethe, o apelan a la comicidad? Apelando al humor, básicamente, esta historia cuenta como un hombre se entregó a la vida mundana, a mujeres, a placeres y al dinero. De esta manera, el diablo lo capturó y él le vendió el alma al diablo. Y ahí termina la obra de Goethe. Sin embargo, con la intención de hacer un poco de redención, le hemos cambiado un poco el argumento, y finalmente él resulta acercándose a Dios, a las cosas buenas y rompiendo el contrato que tenía con el diablo. Una original reinvención sobre un tema existencial: la lucha del bien contra el mal. Por fortuna, en la adaptación el bien triunfa sobre el mal, pero en el libro original no es así. Lo hemos adaptado para que el público lo vea mucho más agradable, lo entienda mucho mejor que el bien ha triunfado. La puesta que hacemos es una versión humorística, incluso paródica de la obra de Goethe. La idea es que pueda disfrutarlo toda la familia. Los niños también son destinatarios de esta obra. "Las aventuras de Fausto" es narrada con un terciopelo negro como fondo y cuenta la historia de un pescador que prácticamente representa a un Fausto de la actualidad. La idea subyacente del espectáculo aborda las preguntas eternas del mundo, del valor de la juventud y de la vida. ¿Cómo observas la reacción de la gente ante un show con contenido y mensajes y una puesta en escena que sorprende? El público se va encantado, sale maravillado. Hay una frase que resume al Teatro Negro de Praga, a nivel mundial, que dice: "Usted nunca sabrá si lo vio o lo soñó". Es la frase que el público repite mucho. Además nos dicen que es un espectáculo maravilloso, mágico y todos los adjetivos que existen. Como la magia no tiene fecha de vencimiento, este show es tanto para grandes como para chicos, apto para un amplio público.