Fotos GESTO. Gerardo Montenegro respaldó al "Che" García y dijo que está "tan desilusionado como nosotros".

06/05/2017 -

El presidente de Quimsa, Gerardo Montenegro, confirmó a Néstor García para la próxima temporada y aseguró que la comisión directiva le dará su respaldo para que arme el equipo.

"García siempre se ha caracterizado por haber llegado a finales y por ganar muchos títulos internacionales. No está en tela de juicio su capacidad como entrenador. Obviamente a esta situación la ha tomado como un desafío y él también habrá venido convencido de que podía hacer una gran campaña. Está tan desilusionado como nosotros. Esto nos une tanto a los dirigentes como al cuerpo técnico de asumir este desafío la temporada que viene. Vamos a darle respaldo para que arme el equipo", comentó Montenegro.

Al hacer su análisis de la presente temporada, Montenegro eximió al entrenador bahiense de la crítica. "Nosotros tenemos que excluir al técnico de todo esto, porque convengamos que vino a mitad de temporada, no es el plantel que él ha elegido. Intentó revertir una campaña que en ese momento no estábamos conformes y aspirábamos a más claramente. Entonces, tener que llevar adelante primero los recambios y en el medio de todo esto, que se produzcan tantos lesionados, digamos que lo exime al cuerpo técnico", opinó.

Consultado acerca del rendimiento individual de los refuerzos, comentó: "Es cuestión de ver las estadísticas, que muestran un rendimiento individual aceptable. Lo que pasa es que el equipo no encontró nunca la química de jugar como equipo. Esa es la principal crítica que le hago a todo el plantel. Es una cuestión que no se ha logrado conformar. Todos los jugadores son responsables".

Montenegro también se refirió a la superpoblación de extranjeros en el plantel. "Hay una frase del Che, que tiene razón: cuando yo contrato jugadores, contrato jugadores de básquet. Después si son blancos, negros, amarillos o rubios, son jugadores profesionales, que se les paga un salario y tienen que rendir en cancha. Lo demás ya son subjetividades. Concordia tiene cuatro extranjeros y está peleando el primer puesto en este torneo. Y lo mismo pasa con Instituto, que está peleando por el cuarto puesto con Olímpico", explicó convencido.

Montenegro ahondó en el tema. "La política de Quimsa es primero tener santiagueños en el equipo. Si no puedo tenerlos, quiero nacionales. Y si no puedo tener nacionales de nivel para las aspiraciones nuestras, vamos en busca de extranjeros. Lo que pasa es que los santiagueños han decidido ir a jugar a Buenos Aires, no es que Quimsa no los ha querido tener, ni siquiera ha sido una decisión económica", aseguró.

Por último, habló acerca del formato de competencia. "Vamos a seguir con el formato entre Conferencia Norte y Sur. La cantidad de partidos, tampoco vamos a bajarlo, porque hay una política agresiva para estar presentes durante 10 meses de competencia", concluyó.