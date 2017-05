"Tiene una campaña de desprestigio contra mi persona"

Fotos OPINIÓN. Para Toviggino, que Fantino cargue contra Mitre es "parte de la campaña de desprestigio contra mí".

06/05/2017 -

"Gordo come asado" fue el término que más repitió el periodista Alejandro Fantino en sus programas de radio (La Red) y TV (América), al referirse al dirigente santiagueño Pablo Toviggino, actual secretario ejecutivo de la AFA. Entre otras cosas, Fantino lo acusa de arreglar partidos con Guillermo Raed, presidente de Mitre, pero siempre con términos despectivos.

EL LIBERAL se comunicó ayer con Toviggino, quien dejó en claro que se trata de "una campaña de desprestigio" en su contra.

"Cualquier periodista tiene la libertad de opinar lo que quiera de cualquiera. Apruebo cualquier crítica constructiva, o si es destructiva no tengo problema. Pero se trata un tema personal, que tiene que ver con la condición humana de cada uno, ya se pasa el límite. Uno podrá ser más gordo, más flaco, más rubio, más alto, homosexual, bisexual, pero es la condición humana de cada uno y en eso tenemos que ser respetuosos todos. Creo que cualquier crítica es buena, siempre que no se toque ni se atente contra la condición humana", manifestó.

Luego agregó: "Puede tener la opinión que quiera en cuanto a mi trabajo dirigencial, para eso tiene el espacio y los medios para criticar todo lo que quiera. Lo que me parece que no es correcto es que se ataque la condición humana de cada uno. Esto es netamente particular y no tiene nada que ver con la actividad que desarrollo".

Consultado sobre el trasfondo de todo esto, fue claro: "Alejandro Fantino tiene una campaña permanente de desprestigio contra mi persona, ésta no es la primera vez que se refiere despectivamente y sobre todo discriminatoriamente conmigo. Lo viene haciendo en reiteradas oportunidades en los distintos programas que tiene. En ese contexto nunca le pedí una explicación".

"He conversado con él al aire en un programa donde para él yo era uno de los mejores dirigentes del fútbol argentino, está la nota periodística que me hizo un día en radio La Red. Y de repente, de la noche a la mañana, sufro este ataque permanente", agregó.

Y ante la pregunta sobre si Fantino actúa por su cuenta o responde a otra persona, dijo: "Seguramente él responderá a un mando superior. Pero eso me parece que debería exigir cierta altura o capacidad a la hora de generar una crítica, porque si entramos en eso de atacar la condición humana, excedemos el límite. Después, si él recibe órdenes de la gente que lo emplea o de su empleador, ése es otro tema y creo que en eso tenemos que ser respetuosos".