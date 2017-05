Más de 300 niños de 10 barrios termenses ya estrenan la escuela 1245

Fotos OBRA. Tiene 9 aulas, sala de informática, biblioteca, un SUM, dirección, dos secretarías, preceptoría y patio.

LAS TERMAS, Río Hondo (C) Aunque todavía no fue inaugurada oficialmente, ya funciona en esta ciudad la escuela Nº 1245, cuyo edificio fue levantado en la intersección de Francisco de Uriarte y San Luis, del barrio La Palúdica. En sus primeros meses ya cuenta con una matrícula superior a los 300 alumnos. La flamante unidad educativa primaria está funcionando desde que se puso marcha el ciclo lectivo escolar 2017. Su ubicación estratégica hoy se encuentra impactando a los barrios que la rodean como La Palúdica, Soberanía, Jardín, Nuestra Sra. de la Paz, Prefectura, Urquiza, Aeropuerto, Galeano, El Porvenir y Herrera El Alto. La directora de la institución, Lic. Laura Ruiz, se mostró con enormes expectativas en los primeros dos meses de vida de la escuela. "En este momento la institución cuenta con una matrícula de 313 alumnos, un total de 250 familias están asistiendo a la escuela, entre el alumnado tenemos chicos que llegaron de otras instituciones. Este establecimiento llega a darle una solución educativa a la gran demanda que tiene este sector de la ciudad", manifestó. Más adelante amplió: "En este momento en el turno mañana, funcionan 8 secciones y por la tarde 7, de primero a séptimo grado. En la única sección que tenemos funcionando 2 aulas es en primer grado. Estamos contentos por el número de alumnos en el comienzo del año lectivo, tenemos la esperanza de que el próximo año la matricula será mayor. La escuela está preparada para 10 secciones de grado, está bien equipada y con sala de Informática, biblioteca, fotocopiadora, un Salón de Usos Múltiples, cocina. También está muy bien equipada desde lo digital, en mobiliario, tiene buena ventilación y calefacción. Todavía faltan cosas por hacer que en los próximos meses se concretarán. Aunque el edificio no fue inaugurado oficialmente, está funcionando por una resolución ministerial", dando solución a muchas familias. Estructura edilicia El edificio de la escuela Nº 1245 está conformado por 9 aulas de grado, una sala de laboratorio, una sala de informática, una biblioteca, un salón de usos múltiples, una oficina de Dirección, dos secretarías, una preceptoría y un patio externo para desarrollar tareas recreativas y deportivas. "La escuela cuenta con un plantel de docentes titulares, otros que están trasladados desde otros lugares con estabilidad por el ciclo 2017, tenemos un cargo de secretario y celador que son titulares" y está próximo a salir el concurso desde el Ministerio de Educación para el cargo de la vicedirección.