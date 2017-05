Fotos Detuvieron en Mar del Plata al militar retirado Nani que había pedido asilo en la Nunciatura

06/05/2017 -

El militar retirado Emilio Guillermo Nani, involucrado en causas de lesa humanidad, quedó detenido en la ciudad de Mar del Plata, donde será indagado por el juez federal Santiago Inchausti, luego de que esta semana solicitara asilo en la Nunciatura Apostólica, según informó su abogado Eduardo San Emeterio. "Se presentó espontáneamente porque nos enteramos de que había una orden de detención. Y como no lo vinieron a buscar a su casa, vinimos a Mar del Plata y se entregó", explicó el abogado. Nani se encuentra ahora detenido en la delegación de la Policía Federal de la ciudad balnearia y será indagado en las próximas horas por el juez Inchausti sospechoso de haber cometido delitos de lesa humanidad, aunque desde el juzgado no se precisaron los detalles de la acusación ya que la causa se encuentra bajo secreto de sumario. Según el abogado, Nani "no tiene ninguna imputación en concreto, fue acusado por delitos de lesa humanidad en una causa genérica por haber participado del Grupo de Artillería 601 de Mar del Plata. No tenía grado ni autoridad como para hacer nada. No tuvo nada que ver en los operativos de la lucha contra la subversión", dijo el abogado. Esta semana, Nani solicitó por carta asilo en la Nunciatura Apostólica, un pedido que no fue respondido por la representación diplomática de la Santa Sede. En una misiva dirigida al nuncio apostólico en la Argentina, monseñor Emil Paul Tscherrig, Nani aseguró que tomó la decisión de pedir asilo debido a que el juez Inchausti había resuelto ordenar su detención. "Tomo esta decisión por la ausencia casi absoluta, en mi país, de garantías constitucionales y procesales para quienes tuvimos la responsabilidad de participar en la guerra contraterrorista, ordenada por gobiernos democráticos, para liberar a la Nación del flagelo del terrorismo", dijo Nani en la carta.