Fotos Se disputa la tercera fecha el fútbol amateur loretano.

06/05/2017 - LORETO, Loreto (C). Con una importante participación de público comenzó a disputarse en el club Unión Obrera la tercera fecha del Campeonato que lleva el nombra de Eduardo Ibarra con un interesante programa que está integrado por los encuentros entre Defensores de Libertad frente al club Albañiles; Alberdi vs. Bushcas; Colonia vs. San Esteban; 48 Viviendas vs. Alma y Vida; Esquineros vs. Barrio Libertad; Zona Roja vs. C.S.D.B.O.; Barrio Oeste vs. Remanso; Avenida vs. Mechero; Caritas vs. Newbery; cerrarán la fecha el club Pinchas vs. Palermo.