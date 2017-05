“Vudú”, la dualidad de la visión femenina atrapada en la postmodernidad

07/05/2017 -

Vudú, el segundo poemario de la escritora santiagueña Belén Cianferoni, es un mundo de mujeres y su fragilidad transformada en poema, representa la dualidad de la feminidad postmoderna en busca de su sensibilidad y fortaleza.

No es solo la mujer mística, la que avanza manteniendo credos, sino también la mujer que se apoya en la ciencia como sustento para develar el cosmos no conocido y por colonizar. Cabe recordar que en el mismo año que Gabriela González, científica cordobesa, descubre la forma de probar la teoría de Einstein en el MIT, una mujer se abraza a su esoterismo para mantener su vida emocional estable. En esa dicotomía, reside la fuerza del texto de Belén Cianferoni.

Dyego Alba, autor del prólogo del libro de Cianferoni, explica que Vudú, “es un poemario en el cual el nombre de sus poesías podría haber salido desde la portada de un disco vinilo de una banda musical de culto”.

La poetisa con suma lucidez se sumerge en la cultura mainstream, para construir un armazón depositario de una poesía íntima que compartirá solidariamente con el lector, como si se sentara a su lado en un espacio cómodo y de comunión. Ese intimismo se verá sobreseído, suspendido en su proceso, por la irrupción de múltiples elementos tales como el rol de la mujer en los avances científicos; o el uso consolidado de nuevas tecnologías virtuales; o la biopolítica por nombrar sólo algunos.

Aportando mayor espesura al texto, se hace presente una fuerte espiritualidad contemporánea dando como resultado una dialéctica compleja, pero abordada desde una aparente sencillez estructural que convierte al texto en una pieza sutil, digna de ser leída.

-¿Se puede hablar de un momento especial que se convierte en ritual como paso previo para escribir?

-No creo en los momentos especiales, creo en el trabajo cotidiano y en la corrección de la escritura como paso fundamental para la edición de un trabajo. Si no corriges, estás haciendo catarsis.

-¿A qué responde la idea del nombre “Vudú”?

-Vudú corresponde a la dualidad de la visión femenina atrapada en la postmodernidad, entre la fe que mueve pasiones y la ciencia, como la trabaja Gabriela González, que nos obliga a escuchar al universo.

-¿Cómo surgió la posibilidad de publicar el libro con la editorial Peces de la Ciudad?

-Mariana Kruk es una de las poetas más influyentes de nuestra generación, siempre tuvimos un vínculo muy fuerte desde la presentación en San Salvador de Jujuy para el festival de Sumergible. Mariana es de esas mujeres pasionales que laburan la letra desde el sístole y el diástole, una porteña de ley. Estaba al tanto de la creación de Peces de la Ciudad bajo su edición y el gran aporte de Soledad Blanco, como una editorial nacida en 2015 que apuesta a la financiación de autores, permitiendo generar una cadena de edición de libros. La venta de un libro permite editar el que viene, las colecciones son “El primero en olvidar”, colección de poesía e “Islas para naufragar”, que se abocará a la narrativa.

Como curiosidad, todos los libros vienen con una postal adjunta con un fragmento o un poema del autor. Es sumamente bello ver el acabado. Este año salieron seleccionadas por el Fondo Nacional de las Artes, para exponer y vender sus libros en la Feria del Libro, todos los que pertenecemos a la Pecera de escritores de la editorial estamos sumamente orgullosos.

Es una editorial de lo más versátil y movediza que siempre está haciendo cosas, no se detiene, por eso cuando Mariana te propone algo es como tener a Don Corleone al oido haciéndote una oferta que no puedes rechazar. Es imposible decirle no a Mariana Kruk. Lo único que tienes que hacer con Peces de la Ciudad, es zambullirte en el chapuzón del laburo literario.

-¿Hay una nueva corriente estilística en la poesía joven de Santiago? ¿Cuál es el mensaje que percibes en el caso de las mujeres que buscan en este arte su función liberadora?

-Es una obligación permanecer y renovarse, siempre la hay. Cambia, mueve, la poesía en Santiago está viva... siempre lo estuvo. Me quedé pensando en las mujeres y la función liberadora de la poesía, de por sí, la poesía siempre ha sido liberadora, tanto para hombres como para mujeres, no sólo ha generado nuevas formas de pensamiento, sino maneras distintas de aceptar la realidad y transformarla.