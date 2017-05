Hoy 20:33 - Los objetivos globales del tratamiento son la corrección de la malnutrición y los trastornos psíquicos del paciente. En primer lugar se intenta conseguir un rápidoaumento de peso y la recuperación de los hábitos alimenticios, ya que pueden implicar un mayor riesgo de muerte. Pero una recuperación total del peso corporal no es sinónimo de curación. La anorexia es una enfermedad psiquiátrica y debe tratarse como tal. El tratamiento debe basarse en tres aspectos: v Detección precoz de la enfermedad: conocimiento de los síntomas por parte de los médicos de atención primaria y neuropsicólogos y de los protocolos que fijan los criterios que el médico y/o neuropsicólogo debe observar. v Coordinación entre los servicios sanitarios implicados: psiquiatría, neuropsicología, endocrinología y pediatría. v Seguimiento ambulatorio una vez que el paciente ha sido dado de alta, con visitas regulares. Las hospitalizaciones suelen ser prolongadas, lo que supone una desconexión del entorno que puede perjudicar el desarrollo normal del adolescente. Por ello son aconsejables, siempre que se pueda, los tratamientos ambulatorios. El ingreso en un centro médico es necesario cuando: v La desnutrición es muy grave y hay alteraciones en los signos vitales. v Cuando las relaciones familiares son insostenibles y es mejor aislar al paciente. v Cuando se agravan los desórdenes psíquicos. El tratamiento ambulatorio es eficaz cuando: v Se detecta de manera precoz. v No hay episodios de bulimia ni vómitos y existe un compromiso familiar de cooperación. De esta manera se inicia el tratamiento con la realimentación, que en ocasiones puede provocar molestias digestivas, ya que el cuerpo no está acostumbrado a ingerir alimentos. Con el tiempo se restablece la situación biológica y vuelve la menstruación. Después comienza el tratamiento psicológico, que intenta reestructurar las ideas racionales, eliminar la percepción errónea del cuerpo, mejorar la autoestima, y desarrollar las habilidades sociales y comunicativas entre el enfermo y su entorno. La familia debe tomar parte de manera activa en el tratamiento porque en ocasiones el factor desencadenante de la enfermedad se encuentra en su seno y, además, la recuperación se prolonga inevitablemente en el hogar.