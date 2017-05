Subirá el precio del pan, las masas, facturas y prepizzas

Hoy 20:52 -

El precio del pan y de todas las especialidades que elaboran las panaderías, tendrán un incremento desde la semana próxima según lo anunciado este fin de semana por el Centro de Industriales Panaderos local.

El martes, la comisión directiva del Centro, se reunirá para definir el nuevo precio sugerido del pan para las panaderías. En la actualidad, ese valor es de $32. Pero la decisión de un nuevo incremento lo llevará por encima de ese monto.

José Llanos, presidente de la institución que reúne a los panaderos confirmó que esta alza prevista desde la semana venidera obedece a que “ya tenemos definida las nuevas paritarias y hay una incidencia muy grande en los costos fijos, en los servicios y en sueldos. Por eso este martes vamos a definir el nuevo aumento del pan”.

Agregó que en estos días, “todos los costos están bajo análisis de nuestros contadores, porque ya no nos cierran los números. El sector está mal, todos los comercios están bajando las persianas a nivel nacional y nosotros no somos la excepción a esa situación”. Puntualizó que “a nosotros nos suben cada vez más los costos fijos y el consumo no reacciona”.

Destacó que según su percepción, “la gente no tiene disponibilidad para gastar, todo los aumentos que se han dado han ido a pagar servicios en vez de volcarse al consumo interno”.

El incremento en el precio del pan, cuyo monto se definirá el martes no es el único. También tendrán un alza en sus precios, todas las especialidades de la panadería.

“Va a aumentar todo, porque la materia prima también ha subido, no lo ha hecho la harina que se mantiene porque hay una cosecha récord. Pero, las grasas, levaduras, manteca, todo eso está aumentando constantemente. Estamos también esperando a ver qué pasa con el combustible que si también aumenta, ya no sabemos qué va a pasar”, señaló.

Apuntó además al ser consultado respecto de las panaderías más pequeñas que “lo que pasa es que las panaderías más chicas trabajan en negro y nos perjudican a los que tratamos de estar en regla, porque hay pan en la calle de $18”.

Señaló que en la actualidad “las facturas están a $5 y el pan a $32, esa es la situación. Pero todo va a aumentar, las prepizzas, todos los subproductos”.