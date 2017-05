Sugerencias para guiar a emprendedores jóvenes

Hoy 21:03 -

El mundo necesita nuevos emprendedores. Estos crean trabajos, mejoran la calidad de vida, presentan nueva tecnología a la sociedad y mantienen la competencia viva en el mercado. Comenzar un negocio es difícil y es crucial que la siguiente generación tenga la mayor cantidad de municiones posibles.

Todos confiamos en ti para que continúes con la tradición de innovación. Como CEO de una startup exitosa, con décadas de experiencia lanzando empresas importantes, sé lo que se necesita para lograrlo. Si pudiera regresar el tiempo y darme un consejo a mis 20 años sobre iniciar un negocio, comenzaría con estos siete tips:

1. Pasión. Fracasarás. Es parte del juego. Tus fracasos te llevarán al éxito si te involucras con algo en lo que creas. Comenzar un negocio sin algún motivo en especial te saturará y te llevará a donde iniciaste. Elige un interés con el que puedas estar apasionado. Unir la caridad con un modelo tradicional de negocios tal vez sea una buena forma de combinar las cosas que a ti y tus posibles clientes les importan más.

2. Define tu mercado. Has escuchado esto antes. Es uno de los errores más comunes que los emprendedores cometen. Apuesta por algo que tenga sentido para tu negocio. Si eres una pequeña startup y sigues estudiando, puedes quedarte en un lugar o enfocarte en los estudiantes. El internet nos da un alcance infinito, pero es vital reducir tu mercado a un número realista y quedarte con los que tienen una razón para estar interesados.

3. El punto del precio. Tomar riesgos es importante en todo negocio. Considera la posibilidad de ofrecer tu producto o servicio a un nivel básico. Una pequeña inversión desde un comienzo puede enganchar a nuevos clientes/donaciones antes de arriesgar más dinero. Tu target define el precio ideal. Encuesta a tu mercado y haz ajustes. Siempre podrás reevaluar tus precios mientras creces.

4. Sé honesto. Este consejo se puede aplicar a ti, a tus empleados y a tus clientes. Sé honesto respecto a lo que te puedes comprometer en tu negocio. No le hace bien a nadie exagerar la verdad si no tiene el dinero o el compromiso idóneo para el proyecto. Sé honesto respecto a los que tus socios pueden esperar de ti y qué esperas tú de regreso.

5. Utiliza, pero no en exceso, tus redes sociales. La gente joven siempre está ansiosa para dar el salto a las redes sociales, eso no es malo, pero es importante pensar cuidadosamente antes de poner tu información en diversas plataformas. Las redes sociales son herramientas poderosas. Enfocarlas en tu negocio puede darte a conocer rápidamente y de forma económica. Dicho eso, ten cuidado de no poner todos los huevos en la canasta online. Experimenta y mide los resultados, luego evalúa constantemente y decide lo que está funcionando y en lo que desperdicias los recursos.

6. No olvides las relaciones públicas. Las relaciones de prensa tradicionales y online pueden darle mayor cobertura para que dure toda la vida y no cuesta tanto como la publicidad. Piensa en lo que hace que tu producto nuevo sea interesante y relevante. Luego habla de eso en las redes. Tal vez obtengas buena retroalimentación o aparezcas en segmentos de noticias. Muchos medios tienen secciones dedicadas a la gente haciendo nuevas cosas. Hasta un artículo en tu universidad puede ser una fuente de publicidad.

7. Busca mentores. El principio de toda aventura puede ser emocionante, frustrante, liberador y terrorífico al mismo tiempo. Recuerda, aunque las generaciones más jóvenes saben más de tecnología que los que llevan años en los negocios, hay algunos principios básicos que se logran gracias a la experiencia. Muchas comunidades ofrecen oportunidades de networking para emprendedores viejos y jóvenes. Aprovecha esto y tal vez te sorprendas de la cantidad de conocimiento que tus colegas tienen para ofrecerte.