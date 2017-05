FÚNEBRES | 7 de Mayo de 2017

Hoy 22:05 -

FALLECIMIENTOS

- Laura Natividad Díaz de Tejeiro

- Sebastián Marcelino Álvarez

- María Josefa Aguirre (Guasayán)

- Aitana Leonela Álvarez

- Hugo Eduardo Amuchástegui (Lavalle)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ÁLVAREZ, AITANA LEONELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/17|. Su mamá Marcela, su papá Marcos, su hermana Mía y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs. en el cementerio La Piedad. Servicio realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

ÁLVAREZ, SEBASTIÁN MARCELINO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/17|. Su esposa Ema, sus hijos Néstor, Sergio, Luis, Roxana, Norma, Fabiana y Marcelo; hijos pol., nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia REALIZ. POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

CASTILLO DE LARCHER, FERNANDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/17|. "Cruzaré por oscuras quebradas, no temeré ningún mal. Tu eres mi luz y mi salvación. Hacia ti voy Señor mío y Dios mío". Nina Espeche, Chilo More y sus hijos Cecilia, Jorge, Patricia, Lucas y sus nietos participan el fallecimiento de la madre y madre política de sus amigos Myriam y Williams Pavón. Ruegan oraciones en su memoria.

CASTILLO DE LARCHER, FERNANDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/17|. Señor recíbela en tus brazos y dadle el descanso eterno. " Los ex compañeros jubilados de su hija Myriam y Williams, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CASTILLO DE LARCHER, FERNANDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/17|. Alicia Bejarano y Marcelo Oller e hijos participan con tristeza su fallecimiento y acompañan a su hija Myriam, a sus nietos Sergio y Miguel y a toda su familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CASTILLO DE LARCHER, FERNANDA. (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/17|. Mariela Jorge participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su amiga Rita en este triste momento.

CASTILLO DE LARCHER, FERNANDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/17|. Personal de ANSES oficina La Banda participan con dolor su fallecimiento.

CASTILLO DE LARCHER, FERNANDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/17|. Dra. Margarita Pacheco participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su estimada colega, Dra. Verónica Larcher y ruegan una oración en su memoria.

CASTILLO DE LARCHER, FERNANDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/17|. CPN. Alejandra Badr, su esposo e hijos participan el fallecimiento de la madre y abuela de sus compañeros: Dra. Cristina Larcher y Daniel Darelli.

DÍAZ DE TEJEIRO, LAURA NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/17|. Su esposo Jorge Tejeiro y sus familias participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 10 en el cementerio Parque de la Paz. C de duelo P L Gallo 340 (SV) CARUSO CIA DE SEG S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

DÍAZ DE TEJEIRO, LAURA NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/17|. Comisión Directiva y Cpo. de Delgados SOEESITSE Sindicato Telefónicos acompañan al compañero Juan Romero en este difícil momento por el fallecimiento de su mamá. Elevan oraciones en su memoria.

ESTRADA DE ROSAS, ELSA NARCISA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/17 en la Pcia. de San Juan|. Puchi Negro, Marilú, Mario, Natalia, Antuz y Famili, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre del Dr. Javier Rosas. Ruegan oraciones en su memoria.

ESTRADA DE ROSAS, ELSA NARCISA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/17 en la Pcia. de San Juan|. Natalia Antuz y familia acompañan con profundo dolor a la familia Rosas en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria,.

ESTRADA DE ROSAS, ELSA NARCISA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/17 en la Pcia. de San Juan|. María José Elías, Paola Chaud, Rita Corvalan y Verónica Cáceres participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre del Dr. Javier Rosas. Ruegan una oración en su memoria.

RÍOS, ANTONIO OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/17|. Chicha Azar, Daniela, Luciana y sus respectivass flias., participan y acompañan a Cintia en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

SANDOVAL, NORMA (CHICHÍ) (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/17|. Su prima Nora Sandoval, su esposo Ramón Montenegro e hijos. Elevamos oraciones en su querida memoria.

ZAVALETA DE CORNELLI, ROXANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/17|. Myriam G. Fernández. Amiga que pérdida tan grande, en mi memoria queda toda tu fortaleza y valentía, para resolver tus situaciones, con tanto positivismo para todo. Ruego y pido que ilumines a tus hijos y nietos por el buen camino.

ZAVALETA DE CORNELLI, ROXANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/17|. Gustavo Alegre, Maryté Aprile, sus hijos Gustavo, Virginia Carbonel, Juan Pablo, Nicolás y Agustina Alegre Aprile, acompañan a su familia en este momento tan triste.

ZAVALETA DE CORNELLI, ROXANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/17|. Leonor Rodríguez, sus hijos Carlos, Augusto y Valentina Gauna y sus respectivas familias, acompañan a la familia en este triste momento.

ZAVALETA DE CORNELLI, ROXANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/17|. Valentina Gauna, José Davidsson, sus hijas Lola y Zoe participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ZAVALETA DE CORNELLI, ROXANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/17|. "Las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma". Heidi Rótulo de Arnedo y familia acompañan en el dolor a su querida amiga Marta y toda la familia. Ruegan oraciones en su memoria.

ZAVALETA DE CORNELLI, ROXANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/17|. Elsa Castillo Carrillo y Rubén Giménez participan con profundo dolor su fallecimiento.

ZAVALETA DE CORNELLI, ROXANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/17|. La familia de Castillo- Carillo participan con profundo dolor su fallecimiento.

ZAVALETA DE CORNELLI, ROXANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/17|. Graciela Manzur, Lilian y Maria Ester Jozami, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Cocó. Descansa en paz.

ZAVALETA DE CORNELLI, ROXANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/17|. Graciela Buxeda y flia. participan el fallecimiento de Cocó y acompañan con mucho cariño a su hermana Marta.

ZAVALETA DE CORNELLI, ROXANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/17|. Maximio Ruiz Paz y Maria Cristina Lescano, sus hijos Maximio y María Eugenia; Alvaro y Lucila; Fernando, Eugenia y Titi, participan con dolor su fallecimiento, acompañan a Marta y a toda su familia con cariño.

ZAVALETA DE CORNELLI, ROXANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/17|. Beatriz de Delvelli, Myriam de Juárez, Leonora Di Lello, Rita Juárez, Roxana Chávez, Valle Fernández, Ivanna Santillán, Ludmila Diaz, Clara Coronel, Silvina Autalán, Félix Lezana y Alberto Llanos, compañeros de Educación Municipal participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia ante tan irreparable pérdida.

ZAVALETA DE CORNELLI, ROXANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/17|. Cocó querida, te recordaremos en los incontables momentos en que supimos reírnos a las carcajadas. Te abrazamos con el enorme cariño de siempre. Jazmín y Adriana Habra.

ZAVALETA DE CORNELLI, ROXANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/17|. Emilse Suasnábar de Benavente participa su fallecimiento y saluda con mucho dolor a su amiga Niní, a su hijo Rubén, nietos, bisnietos y demás familiares en este momento de tanto pesar. Eleva oraciones en su memoria.

ZAVALETA DE CORNELLI, ROXANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/17|. María Cecilia Medrano, sus hijos Luis, Sebastián, María Cecilia, Facundo y Agustina Sayago Medrano y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su meoria.

ZAVALETA DE CORNELLI, ROXANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/17|. Zulema Elisa Ábalos Gorostiaga, sus hijos Rafaela, Matías y sus familias participan con pesar el fallecimiento de Cocó y elevan oraciones en su memoria.

ZAVALETA DE CORNELLI, ROXANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/17|. Emilse Suasnábar de Benavente participa su fallecimiento y saluda con mucho dolor a su amiga Niní, a su hijo Rubén, nietos, bisnietos y demás familiares en este momento de tanto pesar. Eleva oraciones en su memoria.

ZAVALETA DE CORNELLI, ROXANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/17|. Ana María Curro y María Soledad Estofan Curro acompañan en tan doloroso momento a Belinda y Mauricio, hijos de nuestra querida amiga. Coco, estarás siempre en nuestros corazones. Y que brille para ella la luz que no tiene fin.

ZAVALETA DE CORNELLI, ROXANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/17|. Decana, Consejo de Facultad, Personal Docente y no Docente y Alumnos de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Católica de Santiago del Espero, participan el fallecimiento de la ex profesora de la Licenciatura en Psicopedagogía. Ruegan oraciones en su memoria y brille para ella la luz que no tiene fin.

ZAVALETA DE CORNELLI, ROXANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/17|. Agustín Pedro Rímini Olmedo, María Rosa Rímini Olmedo de Avendaño, María Eugenia Rímini Olmedo de Mayer y María Luisa Rímini Olmedo con sus respectivas familias oran por su eterno descanso.

ZAVALETA DE CORNELLI, ROXANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/17|. Facundo Jorge, Luisa María Romero, sus hijos y nietas participan con dolor su fallecimiento y ruegan por su alma en la vida eterna.

ZAVALETA DE CORNELLI, ROXANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/17|. El grupo de amigas integrantes de ASSEC (Asociación Santiagueña Solidaria con el Enfermo de Cáncer) acompaña a Luisa Romero de Cornelli, hijos y nietos en esta irreparable pérdida. Querida Niní, que Dios mitigue tu pena y dé descanso eterno a Cocó.

ZAVALETA DE CORNELLI, ROXANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/17|. Hugo Mansilla, Teresa Duaip y familia participan con dolor su fallecimiento, acompañan en este difícil trance a su amigo Pato. Elevan oraciones por su eterno descanso.

ZAVALETA DE CORNELLI, ROXANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/17|. María Argentina Weyembergh y sus hijos Eleonora, María Fernanda, Fernando, Exequiel Khalil Nasif Saber y sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones a su memoria.

ZAVALETA DE CORNELLI, ROXANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/17|. En estos momentos de dolor, acompañamos a nuestra querida amiga Marta y toda su familia por la pérdida de su hermana Cocó. Norita Alderete de Carreño, Zulema Abalos, Maiki Lapalma de Guerrieri y Lita Valdini de Sarmiento.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

BURGOS, RAÚL OCTAVIO (Tico) (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. Sus hijos, nietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, agradecen a familiares, amigos, vecinos y todas las personas por el acompañamiento y muestras de afecto recibidas en los momentos de dolor e invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en el Oratorio Don Bosco al cumplirse el noveno día de su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GIMÉNEZ , JORGELINA ANABEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/16|. No lloren por mi..no se dejen dominar por la tristeza. Mi amor y mi alegría seguirá encendida en vuestros corazones. Sus padres Jorge y Ana y sus hermanos, invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Santa Lucia, con motivo de cumplirse un año de su fallecimiento.

GONZÁLEZ, KARINA MAGALÍ (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/15|. Su esposo Hugo Ochoa, sus hijas Victoria, Florencia y Delfina, sus tío y cuñados, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la Iglesia Santo Cristo Bº Mosconi. con motivo de cumplirse dos años de su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria.

MATTAR, MIGUEL NAZARIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/00|. Nada más justo y merecido, recodarte y vivenciar los momentos que compartimos en familia, hasta el día de tu partida definitiva, hacia el Reino de los Cielos. Esposo, padre y abuelo cultivaste con afán, afectos, cariño y comprensión, y hoy cosechas recuerdos y sonrisas especialmente de tus nietos, quiénes recibieron los mensajes de amor, lo recuerdan con ternura. Pedimos a familiares y amigos, una oración a nuestro Señor, por el eterno descanso de su alma. Su esposa Ema de Mattar, sus hijos Dalton, Maricel y Nancy junto a sus respectivas flias. lo recuerdan al cumplirse 17 años de su fallecimiento.

MEDINA DE PAZ, HILDA AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/16|. Madre, hace ya diez meses de tu partida y te extrañamos cada día más, que Dios te tenga en su Gloria. Sus hijos Myriam Silvia, Ramón, Peky y Perla invitan a la misa que se llevará a cabo hoy en la Pquia. San José del Bº Belgrano a las 20.30 hs.

MENDIETA, CRISTIAN ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/16|. Miro al Cielo deseando poder verte, pero no alcanzo a ver nada más que las estrellas, pero al cerrar los ojos recuerdo todos los momentos que vivir contigo, y esa hermosa sonrisa que nunca olvidaré. Con una pequeña sonrisa y una lágrima, mirando al cielo doy gracias por ese amor, por ese cariño que me diste. Siempre te extrañaré, siempre me harás mucha falta, pero quiero pensar que en donde quiera que estés ahora estés bien, de que estarás con las personas que te aman de verdad como nosotros a ti, jamás te olvidaremos, siempre estarás en nuestras mentes y en nuestros corazones. Solo aún no nos resignamos, aún no se nos quita la idea de que nos has dejado muy pronto, aún nos cuesta aceptar, cuesta mucho seguir con un dolor y una tristeza tremenda, solo deseo y anhelo de todo corazón que donde estés tengas paz. Siempre te amaremos y por siempre lo haremos y sé que quieres que ya no sigamos sufriendo por tu ausencia, pero eso es poco a poco con la ayuda del Creador, no perderé la esperanza de que esto no es el final, seguiré adelante en este camino por la familia y por ti, seguiré viviendo, me quedan tus recuerdos y tu amor me guiará, no sé cuanto tiempo, pero si sé que algún día te alcanzaré en tu cielo para estar siempre juntos toda la eternidad hasta pronto y hasta siempre, solo espérame que algún día te alcanzaré y te abrazaré, y te diré cuanto te amo y te extrañé. Espérame que algún día te alcanzaré. Su madre Graciela, su hermana Graciela, su cuñado Diego y sobrinos Diego, Luciano y Thiago invitan a la misa hoy a las 20 en la iglesia San José del Bº Belgrano.

MORALES RODRÍGUEZ, ADRIANA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/05|. Sus padres, Eduardo y Nilda, sus hijos Malena, Sebastián, Adriana y Fernanda, sus nietos y hermanos, invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano.

SAYAGO, HUGO DEMETRIO- SAYAGO DE BALESTRINI, NOEMÍ ESTER (q.e.p.d.) Se durmieron en el Señor y esperan la resurrección|. Su hermana, esposo, hijos, nietos y demás familiares invitan a la misa que en sus memorias se celebrará el lunes 8 del corriente a las 20.30 hs. en la iglesia Catedral y agradecemos profundamente a los amigos que los acompañaron en los momentos de dolor y ruegan una oración por sus almas.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

VELÁZQUEZ GARCÍA, ALBERTO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/05|. Alberto, ya sé que vos esperas, este recordatorio como todos los años, hoy se cumple 12 años de tu partida al Reino de los Cielos, fue un día viernes a las 17:40 hs. desde ese momento, mi vida se derrumbó por que fuiste el pilar fundamental donde me apoyaba, me sentía segura, respetada y querida. A pesar de los años transcurridos de tu ausencia, miro el ayer tantos recuerdos hermosos vividos a dónde estás presente, un esposo incondicional, padre ejemplar, abuelo protector, siempre pendiente de tu familia. A veces sentí que mi vida ya no tiene sentido, porque perdí mi gran amor. Tengo 76 años, hay dolor por mi edad que se calma con medicamentos, pero yo estoy enferma del alma. Mi Jesús en tu deposito toda mi confianza, tu sabelotodo Padre y Señor, mis angustias, mis lágrimas, que me de fuerzas para seguir unos años más de vida; por mis hijos y nietos que me necesitan. Querido, nunca te irás, habitarás por siempre en mi corazón, mientras vida tenga. Tu esposa Angélica.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

GALLEGO VDA DE CASTELLANO, AMPARO (CHIQUITA) (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/17|. La dicha de tenerte conmigo mamita se acabo ahora tengo que seguir con tu recuerdo. Su hija Mirta, sus nietas Gabriela y Nadia Galeano participan su partida física porque su alma queda para siempre con nosotros. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

GALLEGO VDA. DE CASTELLANO, AMPARO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/17|. Su hermano Salvador Gallego, su cuñada Mercedes y sus sobrinos Cristina, Víctor y Walter y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

GALLEGO VDA. DE CASTELLANO, AMPARO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/17|. Sus sobrinos Luis Mario Moyano, Miriam Coronel, sus sobrinos Florencia, Luis, Daniela, Agostina y Valentina participan con profundo dolor su fallecimiento.

GALLEGO VDA. DE CASTELLANO, AMPARO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/17|. Amigas de sus nietas Nadia y Gabi participan con profundo dolor su fallecimiento.

GALLEGO VDO. DE CASTELLANO, AMPARO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/17|. Mirta Miranda, sus hijos Rodrigo, Noelia y María, hijo político Mario y nietos Constanza y Lautaro participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus entrañables amigas Mirta, Gabi y Nadia en esta irreparable pérdida.

MOYANO, JOSÉ BALTAZAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/17|. La comunidad educativa y personal de la escuela Nº 837 de Villa Zanjón acompañan con profundo dolor el fallecimiento del padre político de la docente Sandra Ricarte de Moyano. Ruegan oraciones en su memoria.

VIZGARRA, BLANCA AMÉRICA (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/17|. Sus vecinos Juan Carlos Gerbino y flia, Ramón Alberto Gerbino y flia, Paula y Fernando Gerbino y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VIZGARRA, BLANCA AMÉRICA (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/17|. Tus vecinos de siempre la recordarán con cariño, Mercedes Urbani y Luis Escrimini, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

RONDANO VDA. LOZANO, MARÍA CRISTINA (Ñata) (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. " Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en la parroquia Cristo Rey con motivo de cumplirse un mes de su fallecimiento.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

VILLA DE SAYAGO, NILDA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/16|. Lila como duele tu partida, aunque ya no estás a nuestro lado físicamente, sentimos tu presencia y tu recuerdo todos los días. Descansa en paz madre mía, después de todo un vida luchando incansablemente por nosotros, a quien te dedicaste y nos diste todo lo mejor. Gracias madre amada por todo el amor que nos diste. Siempre en todo nuestro ser. Tus hijos Dr. Hugo Amaro y Leandra Marcela Sayago, tus hijos políticos Gladys y Néstor, tus adorados nietos María Noel, Amaro, Marysol, Bruno, Agostina, Adena, Valentina y Tadeo, invitan al responso a las 10.30 en el cementerio Jardín del Sol y posterior misa a las 20 hs en la parroquia de Lourdes , al cumplirse un año de su partida al Reino del Señor. Rogamos una oración a su memoria.

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

AGUIRRE, MARÍA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/17|. Su madre Doralicia, hermano Juan, Norma, Alicia y demás fliares. part. su fallecimiento. Sus restos fueron inhum. en e cementerio de San Pedro de Guasayán. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia REALIZ. POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

AMUCHÁSTEGUI, HUGO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/17|. Su esposa Ramona, su hija Sandra y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 10:00 hs. en el cementerio de Lavalle. Servicio realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162.Tel. 4219787.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

CARRERA, JOSE MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/17|. Un día como hoy te fuiste al cielo y yo me quede aquí con una sonrisa fingida porque desde que te fuiste no he vuelto a sonreír como solía hacerlo aun hay días en los que sigo esperando tu regreso porque tengo la esperanza de un día volver a verte abrazarte y sentirte aquí a mi lado mi chiquito lindo siempre voy a recordar todo los momentos que vivimos juntos hijo querido el único compañero de la madre el que estaba a toda horas aun no entiendo tu partida hijo pero estarás bien mi rey vas a estar con tu padre y tu hermano ahora te van a cuidar ellos hijo siempre estarás dentro de mi corazón que en paz descase mi vida tu querida mamá Coca sus hermanos, sus tíos, sobrinos, padrino, primos y amigos invitan a la misa que se realizara hoy a Las 20,30 en la parroquia Nuestra Señora de Loreto.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

GRAMAJO, BLANCA VICTORIA (q.e.p.d.). Falleció el 7/3/17|. Mamá: Hace dos meses de tu partida, mi alma aun no encuentra consuelo! Quisiera ahora poderte abrazar. Te busco, te llamo. No te encuentro. Dime... ¿Cómo me he de consolar?. Tu amor incalculable mis faltas por alto pasó. Porque el querer de una madre, ese, no tiene comparación. Sé que en el cielo habitas. Al lado de Dios estas. Aguardaré paciente el día en que nos volvamos a encontrar. Entonces será para siempre. Nada ni nadie nos podrá separar. Te amo con toda mi alma mi madre hermosa. Tu bebe Chicho y tu hija Piru que nunca te olvidarán.

GRAMAJO, BLANCA VICTORIA (q.e.p.d.). Falleció el 7/3/17|. A dos meses de su fallecimiento mami cubre de luz mi senda y aparta a un lado los recuerdos y nos queda el consuelo que estas junto al Señor. Tu hija que nunca te olvida Sandra Viviana Ledesma tu yerno Esteban Bazan y tus nietos Facundo Antonio y Marianela Bazan.