Yo he venido para que tengan vida en abundancia

Hoy 22:17 - La imagen del pastor y el rebaño tiene en la tradición bíblica del Antiguo Testamento una riqueza extraordinaria, porque nos habla del vínculo estrecho entre Dios y su pueblo. El pueblo de Israel es designado como el “rebaño de Dios” que es liberado de la esclavitud y conducido a través de la historia hacia un cumplimiento insuperable. (Is 49, 9s). Igualmente la imagen expresa la relación personal del israelita con su Dios (Sal 23), un Dios protector y compasivo (Is 40, 11). Para que el pueblo tenga siempre alguien que lo conduzca, Dios confía a algunos de sus siervos esta tarea: Moisés, los jueces, David, llamados pastores. El fracaso de esta labor y el abuso de poder de los dirigentes hace que el pueblo espere que el mismo Dios se ocupe de su pueblo: “yo mismo reuniré al resto de mis ovejas” (Jer 23, 2-3), y lo hará a través de un descendiente de David que “practicará el derecho y la justicia” (Jer 23, 5). En Ezequiel 34 aparecen estos temas descriptos de manera magistral. La comparación del evangelista Juan, hunde sus raíces en esta tradición bíblica, pero el Pastor es aquí único y está dispuesto a dar la vida por sus ovejas. La relación íntima y personal entre el pastor y las ovejas se describe con la entrada del pastor por la puerta en el redil y la llamada a cada una por su nombre para conducirlas. Ellas conocen su voz y por eso no huyen sino que se dejan conducir. Él va delante y ellas lo siguen. Estas ovejas son aquellas personas que han escuchado la palabra de Jesús y creído en él, son las ovejas que le dio su Padre. Jesús las conduce a la salvación, a la comunión con Dios. Por eso, las libera de las ataduras de la religión israelita (de las garras de los fariseos), sacándolas fuera de ese círculo de infelicidad y las conduce a la plenitud de la vida. El evangelista continúa con su comparación diciéndonos que Jesús es la puerta por la que transitan libremente las ovejas para alcanzar la salvación: “Yo soy la puerta. Si alguien entra por mí, se salvará, entrará y saldrá y encontrará pasto”. Jesús, a diferencia de los dirigentes del pueblo, garantiza a las ovejas la salvación, la vida en abundancia. Conducidas por él, las ovejas son libres (pueden entrar y salir libremente), no están sujetas a ningún yugo que las domine y esclavice. El buen pastor conduce a su pueblo a la vida en abundancia. Conclusión El cuarto evangelio presenta a Jesús como el Pastor bueno que conduce a las ovejas (creyentes) hacia la plenitud de la vida. Este Pastor, a quien las ovejas conocen su voz y siguen, y con quien tienen un trato íntimo (las llama por su nombre) les garantiza el ejercicio de la libertad como expresión de amor protector y compasivo. Porque las ama, las libera de toda esclavitud y las conduce a la vida en abundancia. Esta imagen de Dios, revelada por Jesús, puede ayudarnos a entender y experimentar el amor de Dios como fuente de liberación y salvación, y a la vez, motivarnos a cuestionar todo poder (religioso, político y económico) que en lugar de dignificar a las personas liberándolas para la felicidad las esclavice y denigre. En este sentido, las comunidades cristianas tienen que ser, a imitación de su Pastor, un ámbito de libertad en donde el seguimiento de Jesús se exprese en términos de dignidad y v i d a e n abundancia para todos.