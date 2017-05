Mercedes del Niño Jesús Guerra, una mujer de acción

07/05/2017 -

Llegan los años ’80. Para Mercedes es el año de la concreción de un sueño, el año en que pudo alcanzar su anhelada meta de fundar una Congregación que fuera signo de consuelo, allí donde se la necesitara. El 13 de abril de 1880 funda el Conservatorio Caridad de San Francisco, nombre que años más tarde, en 1888, cambiaría por el de Instituto de las Hermanas Terciarias Franciscanas de la Caridad. Mujer activa, consiente de todas las necesidades de la época y del lugar donde desarrollaba sus actividades, su espíritu noble y entrega generosa la llevan a estar presente en cada prueba que debe enfrentar la provincia de Buenos Aires. El presidente Nicolás Avellaneda (1874- 1880), está próximo a terminar su mandato y decide enviar al Congreso un proyecto de federalización de la Ciudad de Buenos Aires. La intención era terminar con la disputa por la residencia de las autoridades nacionales sometidas en autoridad y jurisdicción al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Esto trajo como consecuencia la sublevación del gobernador Tejedor, ante lo cual Avellaneda, decidió trasladar el gobierno al pueblo de Belgrano, sitiando la ciudad y exigiendo la renuncia de Tejedor. Se produjeron sangrientos enfrentamientos en los campos de Olivera, Puente Alsina, Barracas y San José de Flores. Y los hospitales de sangre dispuestos para la atención de los soldados caídos, contaron con la invaluable atención de las Terciarias Franciscanas. Años después, durante un levantamiento cívico-militar, las religiosas son conducidas en medio del estruendo de las balas, para asistir a los caídos. La ciudad había sido sitiada, lo que provocó tal escasez en los alimentos que no les quedaba nada de comida o en palabras de Paula Tello, "… aquí no tenemos más pan que las vendas, algodones y medicinas, con que curamos las heridas…" No cabe duda que Mercedes fue una mujer de acciones concretas, que aprendió a leer los signos de los tiempos, que supo interpretar la voluntad de Dios, más allá de sus propios deseos. Mujer de fe, fortalecida por el sufrimiento y las contrariedades. Sin distinciones de ningún tipo, caminó la ciudad de Buenos Aires, hacia el norte, donde se alzaban mansiones de estilo europeo y hacia el sur, zona abandonada por las clases altas debido a las explosiones de las pestes y que fue ocupada por la gran masa inmigratoria, dando lugar a los llamados conventillos, focos de promiscuidad e insalubridad. Castro Paz lo describe así: "la Terciaria Franciscana de la Caridad, por su misión de ‘veladora’ esta llamada a no temer, a no quedarse replegada en sí misma, a saber esperar el momento oportuno para regalar a los sufren, la luz del consuelo… es la generosidad impetuosa del volar donde el dolor del prójimo las llame, es la luz fecunda del amor en marcha… su capa franciscana conoce el movimiento y el frio, el reposo y el calor húmedo portuario. Sabe de las sacudidas estertóricas del moribundo y del llanto de los huérfanos y de las viudas. Su desvelo acompaña todas las etapas de la vida humana." Asistencia práctica, inteligente y asidua. Un auténtico compromiso, solo movido por el amor al prójimo en una entrega heroica que las llevaba a andar en el centro de los medios de contagio, sin temor y sin descanso. Así comienzan las Hermanas Terciarias Franciscanas de la Caridad a dejar sus huellas en la historia argentina. Huellas que simbolizan la lucha de una mujer entregada a Dios por el bien del prójimo.