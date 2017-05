Para el Gobierno, escrache a Macri en La Matanza estuvo organizado

Fotos MANIFESTANTES. Personas expresaron su desaprobación a la presencia de Macri en el bastión kirchnerista.

El secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman, consideró que fue "organizada" la manifestación del viernes contra el presidente Mauricio Macri en la inauguración del Metrobús de La Matanza, aunque desligó a la intendenta de ese distrito bonaerense, Verónica Magario, de un audio en el que una supuesta dirigente del PJ exhortaba a vecinos a protestar.

"Fue una manifestación organizada obviamente porque los carteles eran todos iguales y estaban ubicados en lugares estratégicos", planteó Milman, aunque reivindicó el derecho de la ciudadanía de manifestarse sin violencia en contra de un funcionario y dijo que "eso no constituye delito".

En declaraciones a radio Belgrano, el funcionario despegó a la jefa comunal matancera de la organización de las protestas, que el viernes incluyeron la exhibición de carteles que decían: "Macri = Pobreza"; "Macri vende Patria"; "Macri = Despidos".

"En un momento se dijo que era la propia intendenta, (pero) estoy convencido de que no fue Verónica Magario", aseguró Milman.

Así aludió a un audio que trascendió en las últimas horas en el que se podía oír a una supuesta dirigente peronista que exhortaba a los vecinos a acercarse hasta las vallas de seguridad, en el momento en que el Presidente inauguraba el Metrobús en ese distrito al oeste del conurbano bonaerense.

En la grabación se escucha que una mujer, con voz enérgica, insta a habitantes de La Tablada, Ciudad Evita y Aldo Bonzi, entre otros barrios, a armar y portar carteles con consignas contrarias al mandatario, escritos en una forma precaria para que parecieran espontáneos y que no se dejaran ver referentes conocidos.

Si bien el secretario de Estado aclaró que la veracidad o no del audio no iba a ser investigada porque, repitió, "no constituye un delito convocar gente a manifestarse", enfatizó que los carteles con consignas en contra de Macri estaban colocados en los mismos lugares en los que se mencionaban en la grabación.

"Los carteles estaban en la plaza de San Justo, por ejemplo, como se mencionaba exactamente diciendo eso y (los vecinos) se sacaban imágenes con los celulares. Eso ocurrió, yo lo vi, lo presencié", destacó.