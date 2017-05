Fotos Vivas se enojó con el árbitro y reaccionó mal

07/05/2017 -

El entrenador de Estudiantes de La Plata, Nelson Vivas, sostuvo anoche que el árbitro Silvio Trucco no sancionó "un claro penal de Rossi sobre Cavallaro", en el partido que su equipo igualó sin goles ante Boca Juniors, de local, por la 23ra. fecha."Me pareció un claro penal de (Agustín) Rossi sobre (Juan) Cavallaro. Y por eso reaccioné como lo hice. Me pareció injusto el fallo del árbitro y aún más mi expulsión", afirmó Vivas. Pidió disculpas "Mi reacción fue inapropiada e injustificada, pero soy una persona visceral. Nos jugábamos mucho hoy y esa jugada pudo haber cambiado el partido", agregó. Vivas, tras el supuesto penal de Rossi sobre Cavallaro que Trucco no sancionó, protestó, el árbitro lo expulsó, se rompió la camisa blanca que vestía y dejó el campo de juego insultando a la terna arbitral, a los 27 minutos de la primera etapa."Pido disculpas, pero se dio así. Ellos se equivocaron sin mala intención. Para mí fue un claro penal, pero ya está. Fue un partido parejo, sin situaciones, y el empate estuvo bien", finalizó.