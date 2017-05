Domingo de clásicos en La Banda y Beltrán

07/05/2017 -

La primera fecha de la Copa Santiago, el certamen que le da inicio a la temporada oficial 2017 de la Liga Santiagueña de Fútbol, proseguirá esta tarde con seis partidos, de los que se destacan los clásicos de La Banda y de Beltrán.

La acción comenzará por la mañana, a las 11 (9 para el Sub 21), en San Ramón, con el duelo que protagonizarán Vélez Sársfield y Clodomira, con el arbitraje de Emilio Maguna.

El grueso de la programación dominguera irá a las 16 (14 para el Sub 21) y contempla los siguientes partidos: Central Argentino vs. Sarmiento (Rodrigo Rivero), Unión de Beltrán vs. Independiente de Beltrán (Fernando Ortiz), Defensores de Forres vs. Banfield (Fabián Cáceres), Agua y Energía vs. Villa Unión (Juan Carrillo) y Güemes vs. Unión Santiago (Williams Abdala).

El Albo, que espera rival para las semifinales del Federal C, y el Profe animarán otra edición de un clásico que atrapa a La Banda, que también tendrá su clásico chico en cancha de los "Energéticos". En Beltrán, Unión e Independiente dividen a la ciudad y en el "Jiya" Miranda, "Gauchos" y "Tricolores" prometen mucho.