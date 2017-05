Centurión: "No me molestó la rodilla"

Fotos DESEO. El jugador analizó que le vino bien este rodaje pensando en River.

El volante de Boca Juniors Ricardo Centurión se mostró ayer muy "feliz" porque no sintió molestias del esguince grado 2 de ligamento colateral medial de la rodilla izquierda, que no le permitió jugar durante tres encuentros antes de reaparecer en el empate sin goles de anoche frente a Estudiantes, en La Plata, por la 23ª fecha del torneo de fútbol de Primera División.

El volante no ocultó su satisfacción por haber podido agarrar ritmo, aunque se lamentó por no haber podido ganar con su equipo.

"Estoy contento porque no me molestó la rodilla. Me sentía bien y hablé con el cuerpo técnico para jugar. Fue más una decisión mía que de ellos. Quería agarrar minutos antes del Superclásico", afirmó Centurión, tras jugar 72 minutos en La Plata en el duelo que no se sacaron ventaja con el "Pincha".

"Hoy (por anoche) la cancha no estaba bien, pero no hay excusas. No jugamos bien. Ahora hay que levantar la cabeza y pensar en lo que se viene. Tenemos que darle una alegría a la gente en la Bombonera el próximo fin de semana", agregó de cara al encuentro del próximo domingo con River en La Boca.

Ricardo Centurión, por último, sostuvo: "River juega bien. Nos va a venir bien jugar con un rival que juega de la misma manera que nosotros. Se va a dar un muy buen partido porque ambos planteles son competitivos", vaticinó el destacado volante de Boca, quien sueña con darle una alegría a la gente.