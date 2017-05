Jugó mal y dejó dos puntos en La Plata

Fotos POCO El volante xeneize Pablo Pérez no gravitó en la creación ni en la marca, y ello se sintió en cada avance.

Boca Juniors, el líder del torneo de fútbol de Primera División, jugó muy mal e igualó 0 a 0 frente a Estudiantes, en un más que discreto partido que se llevó a cabo en el estadio Ciudad de La Plata por la 23ra. fecha.

El conjunto que dirige Guillermo Barros Schelotto, que sumó su undécimo encuentro de visitante sin derrotas (seis triunfos y cinco empates), llegó a 49 puntos.

El equipo platense, en tanto, encadenó ocho cotejos sin caídas (tres victorias y cinco igualdades), y alcanzó las 41 unidades.

Los primeros 45 minutos tuvieron un desarrollo bastante aburrido, ya que reinó la imprecisión y ninguno de los dos logró imponer su juego.

Boca, con un 4/3/3, insinuó un poco más en el inicio, pero con el transcurrir de los minutos se diluyó y casi no generó peligro.

El equipo de Guillermo apenas mostró unos pincelazos de Ricardo Centurión, aunque sin gravitación el área rival, y nada más.

Es que el tridente Pablo Pérez, Fernando Gago y Rodrigo Bentancur, el generador de juego, no incidió en el juego.

Y así Cristian Pavón y Darío Benedetto, los otros dos puntas (más Centurión), quedaron aislados y tampoco inquietaron a Mariano Andújar.

Estudiantes, con un 4/4/2 (que por momentos fue un 4/4/1/1), planteó el partido en la mitad de la cancha, muy lejos de Andújar, pero a la vez más lejos de Agustín Rossi.

En ese contexto, Vivas, quien se fue expulsado a los 27 minutos del primer tiempo por protestar un supuesto penal sobre Juan Cavallaro, le ganó la pulseada a Guillermo, en ese juego de los estrategas, bien lejos de los gustos de los hinchas.

Segunda parte

El segundo tiempo fue todavía peor que el primero, sin juego, sin fútbol, sin llegadas de riesgos y plagados de errores.

Boca Juniors nunca pudo imponer su juego, su entrenador no entendió el partido (lo demostró con los cambios) y no perdió porque Estudiantes no se decidió a atacarlo.

Más allá de eso Benedetto tuvo el gol, pero falló en la definición, tras la mejor jugada del partido, con más de dos pases correctos seguidos.

Después Bentancur y otra vez Benedetto estuvieron cerca de quebrar la paridad, pero fallaron sucesivamente en la definición.

De esta manera, sin fútbol ni ideas, Boca dejó (nuevamente) dos puntos en La Plata y dilapidó otra chance de consolidarse en la cima del torneo.

Ahora, deberá esperar o rezar, si quiere también, a que Independiente de Avellaneda, necesitado de triunfos, le dé una gran mano en Rosario, cuando visite al escolta Newell’s que ahora está a cuatro puntos del actual y único líder del campeonato del fútbol argentinso, Boca Juniors. Habrá que ver si los rosarinos dejar pasar esta gran oportunidad para meterle presión al Xeneize.