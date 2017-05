Fotos Garzón juzgó "desafortunada" la interpretación que hizo la Corte Suprema de la ley del "2x1"

07/05/2017 -

El mundo judicial continúa convulsionado por el fallo de la Corte Suprema de Justicia que benefició al represor Luis Muiña con la salida anticipada de prisión, mediante la aplicación de la ley conocida como "dos por uno". Al respecto, la fiscal federal general de Santiago del Estero, Cecilia Indiana Garzón, marcó la postura clara que tiene el Ministerio Público Fiscal (MPF): el máximo tribunal hizo una mala interpretación de una ley que feneció en 2001, y que no corresponde aplicar en delitos de lesa humanidad. También anticipó, que el Ministerio Público Fiscal y los fiscales que se desempeñan en casos de lesa humanidad, se abocarán a trabajar caso por caso, al referirse a los pedidos de condenados por estos crímenes, al cómputo de los años de prisión tomando en cuenta la citada ley. Garzón, que además es la coordinadora de la Unidad Fiscal Federal de Santiago del Estero, expuso en diálogo con EL LIBERAL, los argumentos jurídicos y técnicos por los cuales rechazó el controversial fallo. "En principio, el Ministerio Público Fiscal como tal y los fiscales en particular, que trabajamos en causas de lesa humanidad, consideramos que el fallo de la Corte es legalmente incorrecto", manifestó. Caso por caso "En consecuencia -ahondó- vamos a analizar caso por caso; porque también, el fallo de la Corte, si bien tiene un carácter de autoridad moral, no nos obliga a seguirlo", advirtió. La alta funcionaria judicial de la Justicia Federal, pronosticó que habrá "muchos planteos de condenados por lesa humanidad", pero que la posición del MPF es muy clara: "No comparte el fallo de la Corte Suprema". "Es más, los fiscales estamos trabajando en pedidos de inconstitucionalidad de cualquier tipo de interpretación que permita liberar o conmutar penas por una interpretación de una ley de naturaleza procesal como fue la ley conocida comúnmente como la del dos por uno", anticipó. "Porque de eso se trata, es una ley que nació en el año 94 y murió en el 2001 para reglamentar una situación de emergencia penitenciaria, que no tiene nada que ver con esta situación", explicó sobre la discrepancia de criterio con el fallo de la Corte que salió por mayoría con la firma de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, y Elena Highton de Nolasco. Profundizando en este punto, la fiscal federal general señaló que "lo que hace la Corte ahora es una interpretación respecto de una suerte de tercera categoría de ley penal más benigna, intermedia; y que en el caso de los condenados de lesa humanidad, tampoco regiría, porque cuando la ley quedó fuera de vigencia, muchos de los actuales condenados ni siquiera estaban encausados o con prisiones preventivas". A modo de ejemplo para argumentar por qué no puede aplicarse esta norma para los condenados por delitos de lesa humanidad, dijo que "la ley del 2x1 fenece en 2001, y en Santiago del Estero tenemos la primera causa de imputación de lesa humanidad en 2003". "Esta es la discusión legal, que es muy técnica y específica", planteó. Para Garzón, el fallo fue "una interpretación muy desafortunada que hizo la Corte Suprema de una ley que está derogada". Inconstitucional "Tal como lo plantea la Corte, decimos no a esta interpretación y aplicación de esa ley porque es inconsti tucional", remarcó. Y fundó esta posición: "Es una ley de naturaleza procesal que solamente regía para personas que estaban privadas de la libertad con prisión preventiva y sin condena, porque había una gran cantidad de personas detenidas en estas condiciones y no había lugar en las cárceles, fue un paliativo que usó esta ley". Añadió que por aquel entonces (cuando estuvo en vigencia el 2x1 en el período 1994-2001) "no teníamos ni siquiera causas por delitos de lesa humanidad como para poder interpretar que la contabilidad del tiempo que llevaba detenida la persona, pueda beneficiarla en términos de conmutar la pena. Es algo que no logramos entender", completó.