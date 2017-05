"Mi yerno quemará las cosas de Teresa"

Fotos SOLEDAD. El hogar, escena del crimen, está cerrado. Y los animales, relegados al abandono.

07/05/2017 -

Teresa fue velada en la casa de su madre e inhumada en el cementerio local. "Ahora su casa está casi vacía. Gustavo sacó sus cosas y se llevó la motocicleta", resaltó Lobato a EL LIBERAL.

Mezcla de amargura, luto y perplejidad, la mujer confiesa que no logra procesar por qué: "Ahora mi yerno dice que quemará las cosas de mi hija. Yo no sé qué hacer. Quizá deba pedir a la policía que no lo dejen", adelantó la mujer.

Mientras, la casa luce cerrada y con candado.

Fuera, caminan numerosos patos, chanchos y cabras, hambrientos y anhelantes de cuidado.

A su alrededor, también se "levantan" otras dos casas, todas propiedad de la familia Ferreyra.

Sus miembros presume que urgente debe ocuparse, o bien los animales serán sólo un recuerdo.

Hasta tanto, una zapatillita de la nena (olvidada en el patio) "presa" del calor, potencia el dolor, tristeza y horfandad.