"Mi hija le sacó fotos a escondidas al tipo; ya te vas a enterar me dijo"

Fotos DESAZÓN. La mujer y la víctima se comunicaban sólo por mensajes de texto.

07/05/2017 -

"Ese viernes mi hija me envió mensaje después de las 11. Me preguntó qué iba a cocinar. Le respondí y ella me dijo que no estaba apurada con la comida. Fue nuestra última charla. A las 14.40 le pasé otro mensaje", recuerda Rosalba Teresa Lobato. "Pero no me respondió más", explica sin ocultar su desconcierto.

-"¿Usted sabía sobre la existencia del vendedor de muebles colombiano?

-"Vea, el miércoles mi hijo le sacó del celular a escondidas tres fotos que ella le había tomado al tipo. Ahí nomás le pregunté quién era él", recuerda la mujer.

Sugestivo

"Ya te vas a enterar, me respondió mi hija. También supe que volvería el viernes", acotó la madre. Al referirse a ese viernes fatídico, reconoció que le dijeron que cerca de las 17 "pasó por el lugar don Abel Ferreyra, hermano del dueño de casa Próspero Ferreyra.

Teresa cuidaba esa casa, dentro de un predio con vecinos contiguos a dos viviendas más, pero sin ocupantes. Esporádicamente, Abel solía visitar la suya, donde alguna vez también montó un tabique.

A 100 metros, divididos por la ruta, se encuentra el vecino más cercano. Don Claudio Herrera. "Ese viernes fui a una reunión en el Pami. Volví como a las 14. Tipo 15 me acuerdo sentí el llanto de la chiquita. Aquí se escuchaba clarito cuando gritaba jugando, o lloraba", señaló Herrera.

Sin embargo, el hombre no vio vehículo sospechoso alguno. Para los investigadores, el homicida pudo recurrir a un camino alternativo, no necesariamente la ruta.

"Si conoces la zona, puedes moverte por los caminos sin usar la ruta para nada", dejó en claro el hombre.