"Desde el marco de la puerta vi mucha sangre y a mi hermana tirada"

Fotos SHOQUEADO. El joven encontró a Teresa a las 18. El crimen dataría de las 15.

07/05/2017 -

El adolescente no puede evitar paralizarse y, a la vez, sobresaltarse por el triste descubrimiento. Tiene 14 años. Es el hermano de Teresa. Todas las tardes recorría los 8 kilómetros que dividen a ambas casas para quedarse con su hermana, ya que ella y la pequeña hija, estaban solas.

"Llegué como a las 18 y vi huellas de ruedas como de auto. Afuera de la casa, en una especie de galería, estaba la chiquita. Lloraba la pobrecita con su mamadera. Me dijo: "La mami no quiere hacer la leche. El hombre malo bajó del auto con cuchillo...".

"Ella decía, ‘le pegó a la Tere, ya que también llamaba así a su mamá", subraya el jovencito.

"La puerta de la casa estaba abierta. Me acerqué hasta el marco de la puerta nomás. De ahí vi mucha sangre en el piso. Y a mi hermana en la cama. No se veía mucho ya. Me dio miedo. No entré. Cargué en la moto a mi sobrina y me volví a casa".

Angustia

El muchacho llegó gritando y contó todo a su madre, Rosalba Teresa Lobato y a su padrastro Walter Antonio Gigena.

La mujer se dirigió entonces a la casa de la esposa de un policía y ésta alertó a la comisaría.

En diez minutos, pasaron los investigadores y pidieron que los acompañara al padrastro de Teresa. Al arribar, se dieron con el cuadro tétrico. Teresa yacía en una cama en un charco de sangre, ya sin vida. "Cuando me vine, no sabía qué le pasó. Jamás pensé que ya estuviera muerta", agregó su hermano.