Fotos A RECUPERARSE. "Leo" trabajó diferenciado la semana pasada y el viernes terminó con calambres.

07/05/2017 -

Central Córdoba volvió a salir de la zona de descenso en la B Nacional gracias al triunfo ajustado del viernes a la noche ante Juventud Unida de Gualeguaychú. "Fue un partido muy difícil, que tuvo un contexto muy complicado, pero creo que pudimos pegar en el momento justo para ganar un juego muy difícil y muy importante ante un rival directo", dijo Leonardo Sequeira, autor del único gol.

Luego agregó: "No le encontrábamos la vuelta en el primer tiempo, gracias a Dios en el segundo pudimos meter una contra y convertir porque si no el partido se iba a hacer muy cerrado y seguro íbamos a terminar tirando pelotazos. No se nos dio el partido como los anteriores de local pero lo sacamos adelante".

"Leo" valoró la recuperación rápida tras el traspié ante Flandria. "Lo importante es mantener la regularidad. El partido anterior lo perdimos de manera increíble ante un rival directo, pero lo importante es que nos levantamos rápido de eso y ante otro rival directo. Hay que ir partido a partido. Y en casa seguir invictos como venimos", dijo.

El santiagueño se alegró por haber vuelto a marcar y le agradeció a Becerra: "Fue un pase excelente de Leandro que me dejó solo y pude convertir".

"Tenemos un viaje largo pero, gracias a Dios tenemos un plantel largo en el que puede jugar cualquiera, el que está cansado avisa y así hay que estar atentos y ayudarnos el uno al otro", finalizó pensando en la visita a Los Andes, el miércoles próximo a las 20.30.