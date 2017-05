Conmoción por la decisión de un adolescente de terminar con su vida en su propia casa

07/05/2017 -

AÑATUYA, Taboada (C). Un menor de 16 años, fue encontrado sin vida en una habitación de su casa, situada en la avenida 9 de Julio de esta ciudad. El adolescente habría utilizado una soga para ejecutar su drástica decisión y su cuerpo fue hallado en el amanecer de ayer por su abuela.

Nada hacía presagiar el extremo desenlace del joven, identificado como Iván Trovina ya que su vida transcurría normal, con una actividad social plena, estudiaba en la Escuela Técnica de esta ciudad, donde cursaba los últimos años. Además, practicaba deportes; el fútbol era su pasión e integraba equipos infantojuveniles de la ciudad, con un excelente desempeño.

Ayer la policía tomó conocimiento por parte de un familiar del menor, sobre la dramática escena con la que se encontró. De inmediato se puso en conocimiento del fiscal Álvaro Ruiz, quien dispuso las pericias correspondientes en el lugar del hecho.

Peritos de la Departamental 13 trabajaron durante la mañana para determinar las causas fehacientes del deceso, y luego se dispuso la entrega del cuerpo a su familia.

La noticia corrió como reguero de pólvora. Amigos y compañeros tanto de la escuela como de los equipos de fútbol comenzaron a inundar con desgarradores mensajes la red social Facebook. Nadie podía creer lo sucedido. La determinación del adolescente sorprendió a sus conocidos.

Consternación

El Consejo Auxiliar de Fútbol Infantojuvenil de la Liga Añatuyense adherida a la AFA, decidió suspender las actividades programadas para este fin de semana, también hicieron lo propio la Liga de Veteranos de Fútbol, y el Centro San Jorge, donde se disputa el campeonato de barrios.

Franco, un amigo, escribió en su cuenta de la red social Facebook: "Querido amigo, qué paso? no puedo creer, duele tanto la decisión que tomaste pensar que ayer volvimos todo bien de la escuela. Nunca imaginé que fueras capaz de hacer esto. Duele tanto tu partida. Fuiste una gran persona, un gran compañero, un gran amigo siempre alegre, siempre con toda la buena onda, siempre atento con todos, no entiendo, no le encuentro motivos a lo sucedido. Muchas gracias por todos los momentos vividos siempre en nuestros corazones. Danos fuerza para seguir y salir adelante de ésta, dale fuerza a tu familia. Hasta siempre querido amigo, buen viaje". Antonella, por su lado expuso: "De dónde se supone que sacamos fuerzas? Un ángel más al cielo Descansa en paz amigo. Te amo y te voy a extrañar un montón! Abrazos al cielo campeón".

"Me siento destrozada con esto que paso, no encuentro la respuesta porque no sé por qué! Pensar que de bebé te quiero y siempre te mezquinaba. ‘Ivanchu’ no sabes cuánto te voy a extrañar! te recordaré alegre, menos triste porque eras una persona única con una sonrisa siempre. Ojalá hubiera sido un mal sueño, tanta vida por delante, tanto momentos por vivir" escribió Luci, familiar del joven.