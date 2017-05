Peña: "Cambiemos no depende de lo que haga Cristina Kirchner"

Fotos POSTURA. Acusó a la ex presidenta de "agitar miedos y oscuros pronósticos que nunca se cumplen".

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró que "Cambiemos depende de Cambiemos y no de lo que haga" Cristina Fernández de cara a las elecciones de octubre y acusó a la ex presidenta de representar el "pasado" y de "agitar miedos" y oscuros pronósticos que "nunca se cumplen".

"No quisiera ser asesor o recomendar a la ex presidenta, que es una persona con trayectoria e ideas propias", planteó consultado sobre una eventual candidatura de la ex mandataria para los próximos comicios, y subrayó que la suerte de la alianza gobernante no está vinculado a la postulación o no de Cristina.

El funcionario remarcó: "Cambiemos depende de Cambiemos y no de lo que haga ella; ella representa una visión del pasado, al cual una gran mayoría no quiere volver".

Sin embargo, aceptó que la antecesora de Macri "también representa a un conjunto de argentinos que la respetan y la valoran".

"Si eso lo traduce en ser candidata o no es un tema de ella. Hasta el cierre de lista probablemente vaya a haber todas estas especulaciones", dijo. Peña fue preguntado sobre el vaticinio que días atrás, en el marco de las duras críticas que suele disparar contra el Gobierno actual, la ex presidenta formuló acerca de que, luego de las elecciones, el Ejecutivo planearía encarar un fuerte ajuste en el sistema jubilatorio, que incluiría su privatización por "imposición del FMI".

Denunció que "todo lo que han dicho en la campaña y después" tanto la ex jefa de Estado como otros referentes kirchneristas "es parte de lo que ellos piensan sobre que nos dejaron un país mejor que Alemania, sin pobreza y sin inflación, (pero) la mayoría de los argentinos piensa que no es así".