Habrá Episodio IX para Star Wars, pero sin Leia

-

El equipo de la nueva película de la saga intergaláctica cambió completamente el guión del nuevo filme, cuyo estreno se prevé para el 2019, tras la muerte de Carrie Fisher.

El deceso de la actriz, quien interpretaba a la Princesa Leia Organa en la saga de George Lucas, fue sorpresiva y el equipo de producción de la nueva entrega del film debió replantearse cómo seguir sin ella, según explicó la presidenta de Lucasfilm Katheleen Kennedy en una entrevista para la revista Entertainment Weekly.

"Obviamente la muerte de Carrie afectó a todo el mundo", afirmó Kennedy. En un primer momento el director de la cinta Colin Trevorrow y su co-guionista Derek Connolly pensaron recrear digitalmente a la actriz como se hizo en Rogue One: Una historia de Star Wars a partir de las imágenes de Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza.

Por su parte, el hermano de la actriz, Todd, destacó en el diario The New York Times que él y la hija de la actriz, Billie Lourd, habían dado permiso a Disney y a Lucasfilm para usar el material grabado de la actriz. Pero el equipo del Episodio IX decidió no incluir a Fisher en las nuevas aventuras intergalácticas. "Tuvimos que empezar de cero", lamentó la presidenta de la productora.

"Por desgracia no veremos a Carrie en el Episodio IX, pero aparece bastante en el Episodio VIII", explicó Kennedy. Los seguidores de la general Organa podrán disfrutar una última vez de ella en la gran pantalla en Star Wars: Los últimos Jedi, que se estrenará el próximo 15 de diciembre. El CEO de Disney, Bob Iger, señaló que la trama de Fisher en el octavo episodio de la saga no se alteró, en señal de duelo por la actriz. "Está fantástica", aseguró la presidenta de Lucasfilm.

"Star Wars: Los últimos Jedi" será la continuación del viaje de Rey con sus compañeros. Se ubicará temporalmente dos décadas después del final de la trilogía original. El reparto lo encabeza Daisy Ridley y la acompañarán John Boyega, Oscar Isaac, Adam Driver, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Gwendoline Christie y Andy Serkis. Y, para deleite de los fanáticos, Mark Hamill se pondrá nuevamente en la piel de Luke Skywalker.